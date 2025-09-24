Сытный киш с грибами для ужина: готовится очень быстро
Киш – вкусный вариант ужина для всей семьи. В основе такого пирога очень простое песочное тесто. С ним прекрасно сочетается сочная начинка из грибов и курицы.
Как приготовить сытный киш с грибами на ужин рассказала фудблогерка lesweet bakery в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г
- сливочное масло – 100 г (холодное)
- яйцо – 1 шт.
- соль щепотка
- холодная вода – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- куриное филе – 200 г
- шампиньоны – 160 г
- лук – 1 шт. (средний)
- твердый сыр гауда – 100 г
- масло подсолнечное – 3 ст.л.
Ингредиенты для заливки:
- сливки 15% – 200 мл.
- яйца – 2 шт.
- соль/перец – щепотка
Способ приготовления:
1. Смешать муку и холодное сливочное масло до состояния крошки.
2. Добавить яйцо, щепотку соли, перемешать до однородности.
3. Постепенно влить воду и замешать эластичное тесто.
4. Завернуть его в пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
5. Нарезать лук – обжарить до мягкости примерно 7 минут. Нарезать грибы, положить к луку, обжарить еще 7 минут до испарения жидкости.
6. Далее нарезать курицу кубиками, добавить соль и перец по вкусу, обжарить 9 минут.
7. Разогреть духовку до 180 градусов.
8. Охлажденное тесто раскатать, выложить в форму и сделать бортики.
9. Накрыть пергаментом, сверху насыпать рис или фасоль и выпекать основу 15 минут.
10. Отдельно взбить яйца, добавить сливки, перемешать, добавить щепотку соли, натертый сыр и перемешать до однородности.
11. Собрать пирог: на запеченную основу выложить курицу с грибами и залить сырно-сливочной массой.
12. Выпекать при температуре 180 градусов около 35 минут, пока серединка не перестанет шататься. Дать остыть и наслаждаться.
