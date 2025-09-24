Киш – вкусный вариант ужина для всей семьи. В основе такого пирога очень простое песочное тесто. С ним прекрасно сочетается сочная начинка из грибов и курицы.

Как приготовить сытный киш с грибами на ужин рассказала фудблогерка lesweet bakery в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

сливочное масло – 100 г (холодное)

яйцо – 1 шт.

соль щепотка

холодная вода – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

куриное филе – 200 г

шампиньоны – 160 г

лук – 1 шт. (средний)

твердый сыр гауда – 100 г

масло подсолнечное – 3 ст.л.

Ингредиенты для заливки:

сливки 15% – 200 мл.

яйца – 2 шт.

соль/перец – щепотка

Способ приготовления:

1. Смешать муку и холодное сливочное масло до состояния крошки.

2. Добавить яйцо, щепотку соли, перемешать до однородности.

3. Постепенно влить воду и замешать эластичное тесто.

4. Завернуть его в пленку и отправить в холодильник на 30 минут.

5. Нарезать лук – обжарить до мягкости примерно 7 минут. Нарезать грибы, положить к луку, обжарить еще 7 минут до испарения жидкости.

6. Далее нарезать курицу кубиками, добавить соль и перец по вкусу, обжарить 9 минут.

7. Разогреть духовку до 180 градусов.

8. Охлажденное тесто раскатать, выложить в форму и сделать бортики.

9. Накрыть пергаментом, сверху насыпать рис или фасоль и выпекать основу 15 минут.

10. Отдельно взбить яйца, добавить сливки, перемешать, добавить щепотку соли, натертый сыр и перемешать до однородности.

11. Собрать пирог: на запеченную основу выложить курицу с грибами и залить сырно-сливочной массой.

12. Выпекать при температуре 180 градусов около 35 минут, пока серединка не перестанет шататься. Дать остыть и наслаждаться.

