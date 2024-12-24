Новогодние салаты можно готовить из любых овощей, с зеленью, любым сыром, кукурузой, бобовыми. А для более сытного варианта добавьте куриное филе, рыбу, тунец, авокадо.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытного и вкусного салата из куриного филе, с вареными яйцами, консервированным ананасом.

Ингредиенты:

филе курицы

яйца

консервированный ананас

кукурузка

сыр

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе и яйца предварительно отвариваем и нарезаем кубиками.

2. Переложите в миску, добавляем ананас, кукурузу и сыр.

3. Заправляем майонезом. Обязательно солим и перчим по вкусу.

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