Сытный новогодний салат "Анастасия": из чего приготовить эффектное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,3 т.
Рецепт блюда

Новогодние салаты можно готовить из любых овощей, с зеленью, любым сыром, кукурузой, бобовыми. А для более сытного варианта добавьте куриное филе, рыбу, тунец, авокадо. 

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Сытный новогодний салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытного и вкусного салата из куриного филе, с вареными яйцами, консервированным ананасом.  

Ингредиенты: 

  • филе курицы
  • яйца
  • консервированный ананас
  • кукурузка
  • сыр
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Филе и яйца предварительно отвариваем и нарезаем кубиками.

Ингредиенты для блюда

2. Переложите в миску, добавляем ананас, кукурузу и сыр. 

Приготовление салата

3. Заправляем майонезом. Обязательно солим и перчим по вкусу.

Готовый салат

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