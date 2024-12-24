Видео дня
Сытный новогодний салат "Анастасия": из чего приготовить эффектное блюдо
Новогодние салаты можно готовить из любых овощей, с зеленью, любым сыром, кукурузой, бобовыми. А для более сытного варианта добавьте куриное филе, рыбу, тунец, авокадо.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытного и вкусного салата из куриного филе, с вареными яйцами, консервированным ананасом.
Ингредиенты:
- филе курицы
- яйца
- консервированный ананас
- кукурузка
- сыр
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Филе и яйца предварительно отвариваем и нарезаем кубиками.
2. Переложите в миску, добавляем ананас, кукурузу и сыр.
3. Заправляем майонезом. Обязательно солим и перчим по вкусу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: