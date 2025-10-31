Все рецепты
Сытный "Охотничий" салат из колбасы и сыра "косичка": делимся простым рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, для которого ничего не нужно варить, идеальной основой будет колбаса, сыр, морковь по-корейски. Заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Охотничьего" салата, основа которого – колбаски и сыр.
Ингредиенты:
- Сыр косичка 200 г
- Охотничьи колбаски 300 г
- Яйца 4 шт
- Сыр твердый 200 г
- Морковь корейская 200 г
- Кукуруза банка
Способ приготовления:
1. Порежьте все ингредиенты – колбасу, сыр косичку, яйца. Сыр твердый натрите.
2. Добавьте морковь, кукурузу, добавьте майонез, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: