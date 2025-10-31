Сытный "Охотничий" салат из колбасы и сыра "косичка": делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
33
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, для которого ничего не нужно варить, идеальной основой будет колбаса, сыр, морковь по-корейски. Заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Охотничьего" салата, основа которого – колбаски и сыр. 

Ингредиенты: 

  • Сыр косичка 200 г
  • Охотничьи колбаски 300 г
  • Яйца 4 шт
  • Сыр твердый 200 г
  • Морковь корейская 200 г
  • Кукуруза банка

Способ приготовления: 

1. Порежьте все ингредиенты – колбасу, сыр косичку, яйца. Сыр твердый натрите.

2. Добавьте морковь, кукурузу, добавьте майонез, перемешайте.

