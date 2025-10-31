Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, для которого ничего не нужно варить, идеальной основой будет колбаса, сыр, морковь по-корейски. Заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Охотничьего" салата, основа которого – колбаски и сыр.

Ингредиенты:

Сыр косичка 200 г

Охотничьи колбаски 300 г

Яйца 4 шт

Сыр твердый 200 г

Морковь корейская 200 г

Кукуруза банка

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты – колбасу, сыр косичку, яйца. Сыр твердый натрите.

2. Добавьте морковь, кукурузу, добавьте майонез, перемешайте.

