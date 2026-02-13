Пастуший пирог – сытное блюдо из мяса и картофеля, которое вы легко приготовите без заморочки. Идеальный вариант бюджетного обеда или ужина. А если у вас еще и есть черное пюре – его спокойно можно использовать.

Идея приготовления сытного пастушьего пирога с мясом и картофелем опубликована на странице фудблогера valc lyubov в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 350-400 г

овощная смесь – 200 г

моцарелла – 100 г

томатное пюре или паста – 1-2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

соль, перец, паприка

Ингредиенты для картофельного слоя:

картофель – 700 г

молоко – 50 мл.

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Картофель отварить.

2. Размять с молоком и маслом.

3. Фарш обжарить, добавить овощи, чеснок, томат, специи.

4. Протушить 2-3 минуты.

5. Выложить слоями: мясо, сыр, пюре.

6. Запекать 25-30 минут при температуре 180°C до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: