Сытный пастуший пирог с картофелем и мясом: делимся бюджетным рецептом
Пастуший пирог – сытное блюдо из мяса и картофеля, которое вы легко приготовите без заморочки. Идеальный вариант бюджетного обеда или ужина. А если у вас еще и есть черное пюре – его спокойно можно использовать.
Идея приготовления сытного пастушьего пирога с мясом и картофелем опубликована на странице фудблогера valc lyubov в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 350-400 г
- овощная смесь – 200 г
- моцарелла – 100 г
- томатное пюре или паста – 1-2 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец, паприка
Ингредиенты для картофельного слоя:
- картофель – 700 г
- молоко – 50 мл.
- сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Картофель отварить.
2. Размять с молоком и маслом.
3. Фарш обжарить, добавить овощи, чеснок, томат, специи.
4. Протушить 2-3 минуты.
5. Выложить слоями: мясо, сыр, пюре.
6. Запекать 25-30 минут при температуре 180°C до румяной корочки.
