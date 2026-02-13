Сытный пастуший пирог с картофелем и мясом: делимся бюджетным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
681
Пастуший пирог – сытное блюдо из мяса и картофеля, которое вы легко приготовите без заморочки. Идеальный вариант бюджетного обеда или ужина. А если у вас еще и есть черное пюре – его спокойно можно использовать.

Идея приготовления сытного пастушьего пирога с мясом и картофелем опубликована на странице фудблогера valc lyubov в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 350-400 г
  • овощная смесь – 200 г
  • моцарелла – 100 г
  • томатное пюре или паста – 1-2 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль, перец, паприка

Ингредиенты для картофельного слоя:

  • картофель – 700 г
  • молоко – 50 мл.
  • сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Картофель отварить.

2. Размять с молоком и маслом.

3. Фарш обжарить, добавить овощи, чеснок, томат, специи.

4. Протушить 2-3 минуты.

5. Выложить слоями: мясо, сыр, пюре.

6. Запекать 25-30 минут при температуре 180°C до румяной корочки.

