Пирог из капусты – очень простое в приготовлении блюдо для обеда. Соедините овощи, мясной фарш, а также сыр. Вам не придется вымешивать тесто, что значительно экономит время.

Идея приготовления сытного пирога с капустой на обед опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.



Ингредиенты:

капуста – 400 гмясо (у меня свинина, ошеек) – 400 г

яйца – 2 шт.

лук – 1 шт.

морковь 1 шт.

соль, специи – по вкусу

майонез или сметана – 3 ст.л.

помидор – 1 шт. или 5 черри

сыр – 50 г

Способ приготовления:

1. В миске смешать нашинкованную капусту, мясо кубиками, измельченный лук и морковь.

2. Добавить яйца, соль, специи и сметану или майонез.

3. Все хорошо перемешать.

4. Выложить массу в форму для запекания.

5. Накрыть фольгой и отправить в духовку на 40 минут при температуре 180°С.

6. Снять фольгу, выложить сверху помидоры и посыпать сыром.

7. Вернуть в духовку еще на 5-10 минут до аппетитной корочки.

