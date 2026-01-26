Сытный пирог из капусты на обед: готовится за считанные минуты
Пирог из капусты – очень простое в приготовлении блюдо для обеда. Соедините овощи, мясной фарш, а также сыр. Вам не придется вымешивать тесто, что значительно экономит время.
Идея приготовления сытного пирога с капустой на обед опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 400 гмясо (у меня свинина, ошеек) – 400 г
- яйца – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь 1 шт.
- соль, специи – по вкусу
- майонез или сметана – 3 ст.л.
- помидор – 1 шт. или 5 черри
- сыр – 50 г
Способ приготовления:
1. В миске смешать нашинкованную капусту, мясо кубиками, измельченный лук и морковь.
2. Добавить яйца, соль, специи и сметану или майонез.
3. Все хорошо перемешать.
4. Выложить массу в форму для запекания.
5. Накрыть фольгой и отправить в духовку на 40 минут при температуре 180°С.
6. Снять фольгу, выложить сверху помидоры и посыпать сыром.
7. Вернуть в духовку еще на 5-10 минут до аппетитной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: