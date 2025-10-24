Сытный пирог из лаваша и фарша: рецепт блюда на раз-два

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
984
Сытный пирог из лаваша и фарша: рецепт блюда на раз-два

Лаваш – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и сытных блюд. Еще из лаваша получатся вкусные десерты в виде трубочек с сладкими начинками, творогом, а также из него получится вкусный "Наполеон".

Видео дня
Сытный пирог из лаваша и фарша: рецепт блюда на раз-два

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога из лаваша, с фаршем и сыром. 

Сытный пирог из лаваша и фарша: рецепт блюда на раз-два

Ингредиенты: 

  • Лаваш (тортилья) круглый 5 шт (в зависимости от размера формы);
  • Фарш (любой) 600 г 
  • Кабачок 1 шт
  • Зеленый лук
  • Петрушка
  • Соль, перец по вкусу
  • Хмели-сунели 1 ч.л
  • Яйца 3 шт
  • Сыр твердый 200 г

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавить натертый кабачок, зеленый лук, петрушку, соль, перец, хмели-сунели. Все тщательно смешать.

Сытный пирог из лаваша и фарша: рецепт блюда на раз-два

2. Выложить фарш на лаваш. Свернуть и нарезать на ровные кусочки.

Сытный пирог из лаваша и фарша: рецепт блюда на раз-два

3. Форму смазать маслом и выложить лаваш. Взбить яйца и добавить натертый сыр. Вылить все равномерно на лаваш.

Сытный пирог из лаваша и фарша: рецепт блюда на раз-два

По желанию можно сверху посыпать еще дополнительно сыром. Запекать при температуре 180С 45 минут до румяного цвета.

Сытный пирог из лаваша и фарша: рецепт блюда на раз-два

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты