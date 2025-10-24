Лаваш – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и сытных блюд. Еще из лаваша получатся вкусные десерты в виде трубочек с сладкими начинками, творогом, а также из него получится вкусный "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога из лаваша, с фаршем и сыром.

Ингредиенты:

Лаваш (тортилья) круглый 5 шт (в зависимости от размера формы);

Фарш (любой) 600 г

Кабачок 1 шт

Зеленый лук

Петрушка

Соль, перец по вкусу

Хмели-сунели 1 ч.л

Яйца 3 шт

Сыр твердый 200 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить натертый кабачок, зеленый лук, петрушку, соль, перец, хмели-сунели. Все тщательно смешать.

2. Выложить фарш на лаваш. Свернуть и нарезать на ровные кусочки.

3. Форму смазать маслом и выложить лаваш. Взбить яйца и добавить натертый сыр. Вылить все равномерно на лаваш.

По желанию можно сверху посыпать еще дополнительно сыром. Запекать при температуре 180С 45 минут до румяного цвета.

