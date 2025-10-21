Замечательный вариант ужина для всей семьи – вкусная запеканка с грибами. Для нее вам понадобится минимум времени, а также бюджетные ингредиенты. Блюдо получится очень сытным, питательным и его точно хватит на всю семью.

Идея приготовления вкусной грибной запеканки на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

шпинат (или зелень) – по вкусу.

сыр сливочный – 150 г

йогурт натуральный – 100 г

сыр твердый – 150 г

соль, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Грибы мелко нарезать.

2. Тушить со специями и шпинатом.

3. Добавить сливочный сыр, йогурт и тертый твердый сыр.

4. Тщательно перемешать.

5. Выложить в форму для запекания.

6. Отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 180 градусов.

