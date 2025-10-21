Видео дня
Сытный пирог с грибами для ужина: как приготовить вкусное и бюджетное блюдо
Замечательный вариант ужина для всей семьи – вкусная запеканка с грибами. Для нее вам понадобится минимум времени, а также бюджетные ингредиенты. Блюдо получится очень сытным, питательным и его точно хватит на всю семью.
Идея приготовления вкусной грибной запеканки на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- шпинат (или зелень) – по вкусу.
- сыр сливочный – 150 г
- йогурт натуральный – 100 г
- сыр твердый – 150 г
- соль, перец, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Грибы мелко нарезать.
2. Тушить со специями и шпинатом.
3. Добавить сливочный сыр, йогурт и тертый твердый сыр.
4. Тщательно перемешать.
5. Выложить в форму для запекания.
6. Отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 180 градусов.
