Лаваш и мясной фарш – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных рулетов, а также пирогов, пирожков. Еще из лаваша можно приготовить трубочки с разными начинками и даже "Наполеон".

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного рулета из мясного фарша и лаваша.

Ингредиенты:

Фарш из говядины

Любимые специи

Сыр (плавленый или твердый, любой, который тянется — подойдет)

Ветчина или буженина

Микс зелени

Способ приготовления:

1. На пергаменте равномерно выкладываем фарш — формируем прямоугольный пласт. Посыпаем специями, далее — слой сыра, ветчины и зелени.

2. Аккуратно сворачиваем в рулет.

3. Нарезаем порционно и осторожно снимаем пергамент.

4.Выкладываем в форму, застеленную новым пергаментом. Выпекаем в духовке до румяной корочки (180° примерно 35-40 минут).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: