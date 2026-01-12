Все рецепты
Сытный рулет из лаваша и мясного фарша: рецепт от Алика Мкртчяна
Лаваш и мясной фарш – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных рулетов, а также пирогов, пирожков. Еще из лаваша можно приготовить трубочки с разными начинками и даже "Наполеон".
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного рулета из мясного фарша и лаваша.
Ингредиенты:
- Фарш из говядины
- Любимые специи
- Сыр (плавленый или твердый, любой, который тянется — подойдет)
- Ветчина или буженина
- Микс зелени
Способ приготовления:
1. На пергаменте равномерно выкладываем фарш — формируем прямоугольный пласт. Посыпаем специями, далее — слой сыра, ветчины и зелени.
2. Аккуратно сворачиваем в рулет.
3. Нарезаем порционно и осторожно снимаем пергамент.
4.Выкладываем в форму, застеленную новым пергаментом. Выпекаем в духовке до румяной корочки (180° примерно 35-40 минут).
