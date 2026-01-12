Сытный рулет из лаваша и мясного фарша: рецепт от Алика Мкртчяна

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Рецепт блюда от Алика Мкртчяна

Лаваш и мясной фарш – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных рулетов, а также пирогов, пирожков. Еще из лаваша можно приготовить трубочки с разными начинками и даже "Наполеон".

Сытный рулет из лаваша и мясного фарша: рецепт от Алика Мкртчяна

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного рулета из мясного фарша и лаваша. 

Ингредиенты:

  • Фарш из говядины
  • Любимые специи
  • Сыр (плавленый или твердый, любой, который тянется — подойдет)
  • Ветчина или буженина
  • Микс зелени

Способ приготовления:

1. На пергаменте равномерно выкладываем фарш — формируем прямоугольный пласт. Посыпаем специями, далее — слой сыра, ветчины и зелени.

Сытный рулет из лаваша и мясного фарша: рецепт от Алика Мкртчяна

2. Аккуратно сворачиваем в рулет.

Сытный рулет из лаваша и мясного фарша: рецепт от Алика Мкртчяна

3. Нарезаем порционно и осторожно снимаем пергамент.

Сытный рулет из лаваша и мясного фарша: рецепт от Алика Мкртчяна

4.Выкладываем в форму, застеленную новым пергаментом. Выпекаем в духовке до румяной корочки (180° примерно 35-40 минут).

Сытный рулет из лаваша и мясного фарша: рецепт от Алика Мкртчяна

