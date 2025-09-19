Видео дня
Сытный салат из куриных сердечек "Ежик": готовится блюдо 10 минут
Куриные сердечки – бюджетный и при этом вкусный субпродукт, который может быть основой для салатов, закусок, а также это идеальная основа для отбивных, если вы не любите мясо.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытного и вкусного салата из сердца, моркови и лука.
Ингредиенты:
- Сердца куриные 500 г
- Морковь 1 шт (большая)
- Лук 1 шт (крупный)
- Плавленый сыр 1 шт
- Соль, перец, сухой чеснок по вкусу(можно добавить свежий чеснок)
- Майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Сердца чистим и варим до готовности.
2. Лук режем на кубики, а морковь натираем на терку. Лук и морковь обжариваем на растительном масле.
3. Сердца режем на четвертинки. Выкладываем все ингредиенты и добавляем тертый плавленый сыр, заправляем специями и майонезом и можно подавать.
