Куриные сердечки – бюджетный и при этом вкусный субпродукт, который может быть основой для салатов, закусок, а также это идеальная основа для отбивных, если вы не любите мясо.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытного и вкусного салата из сердца, моркови и лука.

Ингредиенты:

Сердца куриные 500 г

Морковь 1 шт (большая)

Лук 1 шт (крупный)

Плавленый сыр 1 шт

Соль, перец, сухой чеснок по вкусу(можно добавить свежий чеснок)

Майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Сердца чистим и варим до готовности.

2. Лук режем на кубики, а морковь натираем на терку. Лук и морковь обжариваем на растительном масле.

3. Сердца режем на четвертинки. Выкладываем все ингредиенты и добавляем тертый плавленый сыр, заправляем специями и майонезом и можно подавать.

