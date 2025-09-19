Сытный салат из куриных сердечек "Ежик": готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
165
Сытный салат из куриных сердечек 'Ежик': готовится блюдо 10 минут

Куриные сердечки – бюджетный и при этом вкусный субпродукт, который может быть основой для салатов, закусок, а также это идеальная основа для отбивных, если вы не любите мясо. 

Сытный салат из куриных сердечек ''Ежик'': готовится блюдо 10 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытного и вкусного салата из сердца, моркови и лука. 

Сытный салат из куриных сердечек ''Ежик'': готовится блюдо 10 минут

Ингредиенты: 

  • Сердца куриные 500 г
  • Морковь 1 шт (большая)
  • Лук 1 шт (крупный)
  • Плавленый сыр 1 шт
  • Соль, перец, сухой чеснок по вкусу(можно добавить свежий чеснок)
  • Майонез по вкусу

Способ приготовления: 

1. Сердца чистим и варим до готовности.

Сытный салат из куриных сердечек ''Ежик'': готовится блюдо 10 минут

2. Лук режем на кубики, а морковь натираем на терку. Лук и морковь обжариваем на растительном масле.

Сытный салат из куриных сердечек ''Ежик'': готовится блюдо 10 минут

3. Сердца режем на четвертинки. Выкладываем все ингредиенты и добавляем тертый плавленый сыр, заправляем специями и майонезом и можно подавать. 

Сытный салат из куриных сердечек ''Ежик'': готовится блюдо 10 минут

