Сытный салат из моркови по-корейски и филе: самый простой рецепт вкусного салата

Морковь по-корейски – лучший продукт для приготовления вкусных салатов и закусок. Еще ее можно есть как отдельную закуску.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата из филе, моркови по-корейски и сыра.

Ингредиенты:

Корейская морковь 150 г

Яйца 4 шт.

Куриное филе 1 шт. (250-300 г)

Плавленый сырок 2 шт.

Кукуруза консервированная 150 г (полбанки)

Майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите куриное филе до готовности (примерно 15-20 минут), остудите и нарежьте кубиками или разберите на волокна. Отварите яйца вкрутую, почистите и нарежьте мелкими кубиками. Плавленые сырки натрите на среднюю или мелкую терку (можно подморозить 10 минут перед этим).

2. Корейскую морковь по желанию немного отожмите от лишнего сока. Кукурузу отцедите от жидкости.

3. В большую миску положите курицу, яйца, корейскую морковь, сырок и кукурузу. Добавьте майонез, перемешайте, при необходимости немного подсолите. Дайте салату постоять 10-15 минут, чтобы вкусы соединились.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: