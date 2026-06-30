Сытный салат из жареных баклажанов, с сыром и помидорами: делимся рецептом
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Баклажаны – идеальные овощи для запекания, а также приготовления вкусных закусок и салатов. Еще их можно просто вкусно запечь на мангале.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из баклажанов, с помидорами и сыром.
Ингредиенты:
- баклажаны 1 шт. (небольшой)
- кукурузный крахмал
- помидоры 3-4 шт.
- сливочный сыр 1/3 п.
- петрушка/кинза 1/2 пучка
- растительное масло для жарки
- бальзамический уксус по вкусу
- специи: соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны помыть, очистить от кожуры и нарезать крупными и грубыми кусочками. Посолить, перемешать и отставить на 20 минут, после удалить лишнюю влагу и обжарить в крахмале.
2. Тем временем подготовим помидоры, порежьте дольками. Петрушку мелко порубить.
3. На тарелку выложить помидоры, баклажаны, по желанию посолить и поперчить, маленькой ложечкой выложить кусочки сливочного сыра, посыпать мелко нарезанной петрушкой, сбрызнуть бальзамическим уксусом и сразу же!
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