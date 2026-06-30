Сытный салат из жареных баклажанов, с сыром и помидорами: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
192
Сытный салат из жареных баклажанов, с сыром и помидорами: делимся рецептом
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Баклажаны – идеальные овощи для запекания, а также приготовления вкусных закусок и салатов. Еще их можно просто вкусно запечь на мангале.

Сытный салат из жареных баклажанов, с сыром и помидорами: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из баклажанов, с помидорами и сыром.

Ингредиенты:

  • баклажаны 1 шт. (небольшой)
  • кукурузный крахмал
  • помидоры 3-4 шт.
  • сливочный сыр 1/3 п.
  • петрушка/кинза 1/2 пучка
  • растительное масло для жарки
  • бальзамический уксус по вкусу
  • специи: соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны помыть, очистить от кожуры и нарезать крупными и грубыми кусочками. Посолить, перемешать и отставить на 20 минут, после удалить лишнюю влагу и обжарить в крахмале.

Сытный салат из жареных баклажанов, с сыром и помидорами: делимся рецептом

2. Тем временем подготовим помидоры, порежьте дольками. Петрушку мелко порубить.

Сытный салат из жареных баклажанов, с сыром и помидорами: делимся рецептом

3. На тарелку выложить помидоры, баклажаны, по желанию посолить и поперчить, маленькой ложечкой выложить кусочки сливочного сыра, посыпать мелко нарезанной петрушкой, сбрызнуть бальзамическим уксусом и сразу же!

Сытный салат из жареных баклажанов, с сыром и помидорами: делимся рецептом

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