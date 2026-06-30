Баклажаны – идеальные овощи для запекания, а также приготовления вкусных закусок и салатов. Еще их можно просто вкусно запечь на мангале.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из баклажанов, с помидорами и сыром.

Ингредиенты:

баклажаны 1 шт. (небольшой)

кукурузный крахмал

помидоры 3-4 шт.

сливочный сыр 1/3 п.

петрушка/кинза 1/2 пучка

растительное масло для жарки

бальзамический уксус по вкусу

специи: соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны помыть, очистить от кожуры и нарезать крупными и грубыми кусочками. Посолить, перемешать и отставить на 20 минут, после удалить лишнюю влагу и обжарить в крахмале.

2. Тем временем подготовим помидоры, порежьте дольками. Петрушку мелко порубить.

3. На тарелку выложить помидоры, баклажаны, по желанию посолить и поперчить, маленькой ложечкой выложить кусочки сливочного сыра, посыпать мелко нарезанной петрушкой, сбрызнуть бальзамическим уксусом и сразу же!

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