Домашние салаты лучше всего всегда готовить из овощей и зелени. Но, если вы хотите более сытное блюдо, добавьте сыр, колбасу, сосиски, грибы, морепродукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата из сосисок и помидоров.

Ингредиенты:

Подкопченные сосиски

Вареные яйца

Помидоры

Маринованные шампиньоны

Зелень

Майонез

Соль

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты.

2. Добавьте грибы и майонез, перемешайте.

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