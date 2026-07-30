Сытный салат с колбасками и помидорами: рецепт блюда за 5 минут
1 минута
789
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Домашние салаты лучше всего всегда готовить из овощей и зелени. Но, если вы хотите более сытное блюдо, добавьте сыр, колбасу, сосиски, грибы, морепродукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата из сосисок и помидоров.
Ингредиенты:
- Подкопченные сосиски
- Вареные яйца
- Помидоры
- Маринованные шампиньоны
- Зелень
- Майонез
- Соль
Способ приготовления:
1. Порежьте все ингредиенты.
2. Добавьте грибы и майонез, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: