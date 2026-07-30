Сытный салат с колбасками и помидорами: рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
789
Рецепт вкусного салата
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Домашние салаты лучше всего всегда готовить из овощей и зелени. Но, если вы хотите более сытное блюдо, добавьте сыр, колбасу, сосиски, грибы, морепродукты.

Сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата из сосисок и помидоров. 

Ингредиенты:

  • Подкопченные сосиски
  • Вареные яйца
  • Помидоры
  • Маринованные шампиньоны
  • Зелень
  • Майонез
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте все ингредиенты.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте грибы и майонез, перемешайте.

Готовый салат

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