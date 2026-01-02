Сытные салаты можно готовить не только из овощей, а для более сытного блюда для основы можно использовать филе, креветки, сыр. Для яркого вкуса добавьте морковь по-корейски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с колбасками и морковью по-корейски.

Ингредиенты:

300 г колбасок

1-2 огурца

100 г кукурузы

100 г сыра

100 г моркови по-корейски

соль, перец

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте колбаски, огурцы и сыр.

2. Добавьте морковь по-корейски, специи, майонез, кукурузу, перемешайте.

