Все рецепты
Сытный салат с колбасками, морковь по-корейски и сыром: готовится блюдо 10 минут
Сытные салаты можно готовить не только из овощей, а для более сытного блюда для основы можно использовать филе, креветки, сыр. Для яркого вкуса добавьте морковь по-корейски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с колбасками и морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- 300 г колбасок
- 1-2 огурца
- 100 г кукурузы
- 100 г сыра
- 100 г моркови по-корейски
- соль, перец
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте колбаски, огурцы и сыр.
2. Добавьте морковь по-корейски, специи, майонез, кукурузу, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: