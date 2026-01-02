Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сытный салат с колбасками, морковь по-корейски и сыром: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт салата

Сытные салаты можно готовить не только из овощей, а для более сытного блюда для основы можно использовать филе, креветки, сыр. Для яркого вкуса добавьте морковь по-корейски. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с колбасками и морковью по-корейски. 

Ингредиенты: 

  • 300 г колбасок
  • 1-2 огурца
  • 100 г кукурузы
  • 100 г сыра
  • 100 г моркови по-корейски
  • соль, перец
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте колбаски, огурцы и сыр.

2. Добавьте морковь по-корейски, специи, майонез, кукурузу, перемешайте.

