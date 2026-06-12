Когда хочется приготовить что-нибудь сытное из простых продуктов, стоит обратить внимание на тертый пирог из картофеля и фарша. Это блюдо сочетает в себе нежную картофельную основу и сочную мясную начинку, поэтому прекрасно подходит для семейного обеда или ужина. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, а сам процесс не требует сложных кулинарных навыков. Пирог получается ароматным, сытным и хорошо смакует даже на следующий день.

Идея приготовления тертого картофельного пирога опубликована на странице фудблогерши vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

фарш – 400 г

яйца – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

мука – 3 ст.л.

лук репчатый – 2 шт.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для смазывания поверхности

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и натрите на мелкой терке.

2. Один лук также натрите и добавьте к картофелю.

3. В овощную массу добавьте яйца, сметану, муку, соль и перец.

4. Хорошо перемешайте до однородной консистенции. Выложите фарш в миску.

5. Вторую луковицу натрите на терке или очень мелко нарежьте и добавьте к мясу.

6. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте начинку. Форму для запекания застелите пергаментом.

7. Половину картофельной массы равномерно распределите по дну формы.

8. Сверху выложите подготовленный фарш, разровняйте его по всей поверхности.

9. Накройте начинку второй половиной картофельной массы и аккуратно распределите ее.

10. Сверху пирог слегка смажьте маслом, чтобы во время запекания образовалась аппетитная румяная корочка.

11. Поставьте форму в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 60 минут. Время приготовления может немного отличаться в зависимости от особенностей духовки и высоты пирога.

12. Готовое блюдо достаньте из духовки, дайте ему постоять 10–15 минут, после чего нарежьте порционными кусочками.

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