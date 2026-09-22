Сытный тушеный картофель на ужин: добавьте грибы и охотничьи колбаски
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Тушеная картошка с грибами и охотничьими колбасками – простое блюдо, которое удобно приготовить на ужин для всей семьи. Картофель получается мягким и хорошо пропитывается ароматом грибов и колбасок. Все ингредиенты готовятся в одной посуде, поэтому не придется тратить много времени на подготовку. Для вкуса достаточно добавить специи, зелень и немного сливочного сыра.
Идея приготовления сытного тушеного картофеля на ужин опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 8-10 шт.
- охотничьи колбаски – 300 г
- шампиньоны – 300 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- крем-сыр – по вкусу
- горячая вода – 300 мл.
- зелень – по вкусу
- специи – по вкусу
- соль – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Лук очистить и нарезать небольшими кусочками. Морковь очистить и натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Шампиньоны промыть, обсушить и нарезать ломтиками.
2. В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном разогреть немного масла. Выложить лук и морковь и обжаривать несколько минут, периодически помешивая.
3. Когда овощи станут мягче, добавить нарезанные шампиньоны. Готовить еще несколько минут, чтобы грибы отдали лишнюю влагу и немного подрумянились.
4. Охотничьи колбаски нарезать кружочками или небольшими кусочками. Добавить их к овощам и грибам и обжаривать всё вместе ещё несколько минут.
5. Картофель очистить, вымыть и нарезать средними кусочками. Добавить его к остальным ингредиентам, посолить и приправить специями по вкусу.
6. Затем добавить сливочный сыр и влить 300 мл кипятка. Хорошо перемешать, накрыть кастрюлю крышкой и тушить на среднем огне примерно 30-40 минут.
7. Время приготовления может немного отличаться в зависимости от размера кусочков картофеля. Блюдо готово, когда картофель легко прокалывается вилкой, а подлива становится однородной.
8. Перед подачей тушеный картофель с грибами и охотничьими колбасками посыпать свежей зеленью. Блюдо лучше подавать горячим.
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