Сытный тушеный картофель на ужин: добавьте грибы и охотничьи колбаски

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
351
Тушеный картофель с колбасками на ужин
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Тушеная картошка с грибами и охотничьими колбасками – простое блюдо, которое удобно приготовить на ужин для всей семьи. Картофель получается мягким и хорошо пропитывается ароматом грибов и колбасок. Все ингредиенты готовятся в одной посуде, поэтому не придется тратить много времени на подготовку. Для вкуса достаточно добавить специи, зелень и немного сливочного сыра.

Идея приготовления сытного тушеного картофеля на ужин опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Как приготовить вкусный тушёный картофель на ужин

Ингредиенты:

  • картофель – 8-10 шт.
  • охотничьи колбаски – 300 г
  • шампиньоны – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • крем-сыр – по вкусу
  • горячая вода – 300 мл.
  • зелень – по вкусу
  • специи – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

Обжариваем овощи

1. Лук очистить и нарезать небольшими кусочками. Морковь очистить и натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Шампиньоны промыть, обсушить и нарезать ломтиками.

2. В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном разогреть немного масла. Выложить лук и морковь и обжаривать несколько минут, периодически помешивая.

Добавляем колбаски

3. Когда овощи станут мягче, добавить нарезанные шампиньоны. Готовить еще несколько минут, чтобы грибы отдали лишнюю влагу и немного подрумянились.

4. Охотничьи колбаски нарезать кружочками или небольшими кусочками. Добавить их к овощам и грибам и обжаривать всё вместе ещё несколько минут.

Добавляем картофель и специи

5. Картофель очистить, вымыть и нарезать средними кусочками. Добавить его к остальным ингредиентам, посолить и приправить специями по вкусу.

6. Затем добавить сливочный сыр и влить 300 мл кипятка. Хорошо перемешать, накрыть кастрюлю крышкой и тушить на среднем огне примерно 30-40 минут.

7. Время приготовления может немного отличаться в зависимости от размера кусочков картофеля. Блюдо готово, когда картофель легко прокалывается вилкой, а подлива становится однородной.

Готовый картофель

8. Перед подачей тушеный картофель с грибами и охотничьими колбасками посыпать свежей зеленью. Блюдо лучше подавать горячим.

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