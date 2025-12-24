Банош – идеальное сытное блюдо для обеда. Готовится блюдо на основе кукурузной крупы, а для яркого вкуса добавьте грибы, жареное сало.

Ектор Химнес-Браво и Ольга Мартыновская поделились в Instagram рецептом очень вкусного домашнего баноша с грибами и салом.

Ингредиенты для баноша:

Кукурузная крупа — 90 г

Сметана — 250 г

Молоко — 250 г

Вода — до 100 мл

Соль — 1 ч. л.

Черный перец — 1/2 ч. л.

Сало или копченое поджаренное — для шкварок

Грибная подлива:

Белые грибы – 400 г

Лук – 1 шт

Чеснок – 2 зубца

Масло – 2 ст. л.

Сливочное масло – 30 г

Сливки 33% – 50 мл

Сметана – 3 ст. л.

Вода – 50 мл

Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. В кастрюле соедините сметану и молоко. Нагрейте почти до кипения. Тонкой струйкой всыпайте крупу, постоянно помешивая венчиком. Добавьте соль и перец. Варите на слабом огне 10-15 минут. Если каша загустела — подливайте немного воды, пока крупа не станет мягкой.

2. Обжарьте шкварки до хрустящего состояния.

3. Грибная подлива: измельчите лук и чеснок, грибы промойте и нарежьте кусочками, на сковороде разогрейте масло с маслом. Добавьте лук и чеснок, через минуту — грибы. Тушите 10 минут, пока жидкость испарится. Добавьте сливки, сметану, воду и соль. Тушите еще 2-3 минуты до кремовой консистенции.

Выкладывайте теплый банош в тарелку, сверху добавляйте грибную подливу и хрустящие шкварки!

