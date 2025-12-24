Сытный украинский банош с грибами и шкварками: рецепт вкусного зимнего блюда
Банош – идеальное сытное блюдо для обеда. Готовится блюдо на основе кукурузной крупы, а для яркого вкуса добавьте грибы, жареное сало.
Ектор Химнес-Браво и Ольга Мартыновская поделились в Instagram рецептом очень вкусного домашнего баноша с грибами и салом.
Ингредиенты для баноша:
- Кукурузная крупа — 90 г
- Сметана — 250 г
- Молоко — 250 г
- Вода — до 100 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Черный перец — 1/2 ч. л.
- Сало или копченое поджаренное — для шкварок
Грибная подлива:
- Белые грибы – 400 г
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 2 зубца
- Масло – 2 ст. л.
- Сливочное масло – 30 г
- Сливки 33% – 50 мл
- Сметана – 3 ст. л.
- Вода – 50 мл
- Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. В кастрюле соедините сметану и молоко. Нагрейте почти до кипения. Тонкой струйкой всыпайте крупу, постоянно помешивая венчиком. Добавьте соль и перец. Варите на слабом огне 10-15 минут. Если каша загустела — подливайте немного воды, пока крупа не станет мягкой.
2. Обжарьте шкварки до хрустящего состояния.
3. Грибная подлива: измельчите лук и чеснок, грибы промойте и нарежьте кусочками, на сковороде разогрейте масло с маслом. Добавьте лук и чеснок, через минуту — грибы. Тушите 10 минут, пока жидкость испарится. Добавьте сливки, сметану, воду и соль. Тушите еще 2-3 минуты до кремовой консистенции.
Выкладывайте теплый банош в тарелку, сверху добавляйте грибную подливу и хрустящие шкварки!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: