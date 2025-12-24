Сытный украинский банош с грибами и шкварками: рецепт вкусного зимнего блюда

Рецепт баноша

Банош – идеальное сытное блюдо для обеда. Готовится блюдо на основе кукурузной крупы, а для яркого вкуса добавьте грибы, жареное сало.

Ектор Химнес-Браво и Ольга Мартыновская поделились в Instagram рецептом очень вкусного домашнего баноша с грибами и салом. 

Ингредиенты для баноша:

  • Кукурузная крупа — 90 г
  • Сметана — 250 г
  • Молоко — 250 г
  • Вода — до 100 мл
  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный перец — 1/2 ч. л.
  • Сало или копченое поджаренное — для шкварок

Грибная подлива:

  • Белые грибы – 400 г
  • Лук – 1 шт
  • Чеснок – 2 зубца
  • Масло – 2 ст. л.
  • Сливочное масло – 30 г
  • Сливки 33% – 50 мл
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Вода – 50 мл
  • Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. В кастрюле соедините сметану и молоко. Нагрейте почти до кипения. Тонкой струйкой всыпайте крупу, постоянно помешивая венчиком. Добавьте соль и перец. Варите на слабом огне 10-15 минут. Если каша загустела — подливайте немного воды, пока крупа не станет мягкой.

2. Обжарьте шкварки до хрустящего состояния.

3. Грибная подлива: измельчите лук и чеснок, грибы промойте и нарежьте кусочками, на сковороде разогрейте масло с маслом. Добавьте лук и чеснок, через минуту — грибы. Тушите 10 минут, пока жидкость испарится. Добавьте сливки, сметану, воду и соль. Тушите еще 2-3 минуты до кремовой консистенции.

Выкладывайте теплый банош в тарелку, сверху добавляйте грибную подливу и хрустящие шкварки!

