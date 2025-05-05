Сытный весенний салат с редиской и сыром: чем заправить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сытный весенний салат с редиской и сыром: чем заправить

Начался период свежих овощей и зелени. Все эти ингредиенты очень удачно сочетаются во вкусном весеннемсалате. Можно заправить майонезом – получится очень сытно.

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Идея приготовления сытного весеннего салата опубликована на странице фудблогера с ником zoshyt.receptiv в Instagram. Особым ингредиентом в таком салате являются брокколи.

Сытный весенний салат с редиской и сыром: чем заправить

Ингредиенты:

  • брокколи – 500 г
  • твердый сыр – 200 г
  • синий лук – 0,5 шт.
  • консервированная кукуруза – 1 банка
  • редис – 150 г
  • вареные яйца – 4 шт.
  • соль
  • перец
  • майонез/йогурт

Способ приготовления:

Сытный весенний салат с редиской и сыром: чем заправить

1. Брокколи почистить от плодоножки, оставив только соцветия.

2. В воду добавить немного сахара и соли, как закипит, вкинуть брокколи и проварить 5 минуты.

Сытный весенний салат с редиской и сыром: чем заправить

3. После этого отцедить и вбросить в холодную воду (лучше со льдом), чтобы прекратить процесс приготовления брокколи.

Сытный весенний салат с редиской и сыром: чем заправить

4. Соединить нарезанные брокколи, творог, редис, лук, яйца, а также кукурузу.

Сытный весенний салат с редиской и сыром: чем заправить

5. По вкусу добавить соль, перец и заправить майонезом. Также для заправки можно использовать 1:1 майонез и натуральный йогурт.

Сытный весенний салат с редиской и сыром: чем заправить

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