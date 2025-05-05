Начался период свежих овощей и зелени. Все эти ингредиенты очень удачно сочетаются во вкусном весеннемсалате. Можно заправить майонезом – получится очень сытно.

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Идея приготовления сытного весеннего салата опубликована на странице фудблогера с ником zoshyt.receptiv в Instagram. Особым ингредиентом в таком салате являются брокколи.

Ингредиенты:

брокколи – 500 г

твердый сыр – 200 г

синий лук – 0,5 шт.

консервированная кукуруза – 1 банка

редис – 150 г

вареные яйца – 4 шт.

соль

перец

майонез/йогурт

Способ приготовления:

1. Брокколи почистить от плодоножки, оставив только соцветия.

2. В воду добавить немного сахара и соли, как закипит, вкинуть брокколи и проварить 5 минуты.

3. После этого отцедить и вбросить в холодную воду (лучше со льдом), чтобы прекратить процесс приготовления брокколи.

4. Соединить нарезанные брокколи, творог, редис, лук, яйца, а также кукурузу.

5. По вкусу добавить соль, перец и заправить майонезом. Также для заправки можно использовать 1:1 майонез и натуральный йогурт.

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