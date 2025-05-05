Сытный весенний салат с редиской и сыром: чем заправить
Начался период свежих овощей и зелени. Все эти ингредиенты очень удачно сочетаются во вкусном весеннемсалате. Можно заправить майонезом – получится очень сытно.
Идея приготовления сытного весеннего салата опубликована на странице фудблогера с ником zoshyt.receptiv в Instagram. Особым ингредиентом в таком салате являются брокколи.
Ингредиенты:
- брокколи – 500 г
- твердый сыр – 200 г
- синий лук – 0,5 шт.
- консервированная кукуруза – 1 банка
- редис – 150 г
- вареные яйца – 4 шт.
- соль
- перец
- майонез/йогурт
Способ приготовления:
1. Брокколи почистить от плодоножки, оставив только соцветия.
2. В воду добавить немного сахара и соли, как закипит, вкинуть брокколи и проварить 5 минуты.
3. После этого отцедить и вбросить в холодную воду (лучше со льдом), чтобы прекратить процесс приготовления брокколи.
4. Соединить нарезанные брокколи, творог, редис, лук, яйца, а также кукурузу.
5. По вкусу добавить соль, перец и заправить майонезом. Также для заправки можно использовать 1:1 майонез и натуральный йогурт.
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