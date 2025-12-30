Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сытный заливной пирог на скорую руку: рецепт вкусного блюда за считаные минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Заливные пироги – очень удачное, практичное и сытное блюдо, которым можно заменить хлеб и пиццу. Готовить их можно как с солеными, так и сладкими начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога с луком, яйцами и тунцом.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 400 мл кефира 2,5%
  • 3 яйца
  • щепотка соли
  • 300 г. муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 4 яйца
  • пучок зеленого лука
  • 160 г консервированного тунца
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начинки: отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.

2. Тесто: в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпаем миксом зерен.

4. Отправляем в разогретую до 180С духовку на 45-50 минут.

