Сытный заливной пирог на скорую руку: рецепт вкусного блюда за считаные минуты
Заливные пироги – очень удачное, практичное и сытное блюдо, которым можно заменить хлеб и пиццу. Готовить их можно как с солеными, так и сладкими начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога с луком, яйцами и тунцом.
Ингредиенты:
Для теста:
- 400 мл кефира 2,5%
- 3 яйца
- щепотка соли
- 300 г. муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
Для начинки:
- 4 яйца
- пучок зеленого лука
- 160 г консервированного тунца
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начинки: отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.
2. Тесто: в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.
3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпаем миксом зерен.
4. Отправляем в разогретую до 180С духовку на 45-50 минут.
