Заливные пироги – очень удачное, практичное и сытное блюдо, которым можно заменить хлеб и пиццу. Готовить их можно как с солеными, так и сладкими начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога с луком, яйцами и тунцом.

Ингредиенты:

Для теста:

400 мл кефира 2,5%

3 яйца

щепотка соли

300 г. муки

1 ч. л. разрыхлителя

Для начинки:

4 яйца

пучок зеленого лука

160 г консервированного тунца

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начинки: отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.

2. Тесто: в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпаем миксом зерен.

4. Отправляем в разогретую до 180С духовку на 45-50 минут.

