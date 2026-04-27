Сытный пирог можно приготовить без сложного замешивания теста и долгого стояния на кухне. Заливные варианты особенно удобны, когда нужно быстро сделать обед или ужин. Достаточно смешать простые ингредиенты и отправить все в духовку. Такой пирог получается мягким, нежным и хорошо держит форму. Его удобно брать с собой или подавать к столу для всей семьи.

Идея приготовления сытного заливного пирога с яйцом и тунцом опубликована на странице фудблогера irisha redko в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 380 мл.

мука – 200 г

яйца – 3 шт.

разрыхлитель – 1 ча.л.

соль – щепотка

тунец (консервированный) – 240 г

яйца – 4 шт.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разбейте яйца в глубокую миску, влейте кефир и перемешайте до однородности. Добавьте соль и разрыхлитель, после чего постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая. В результате должно получиться жидкое однородное тесто без комочков.

2. Отварите яйца для начинки, охладите их, очистите и нарежьте кубиками. Откройте тунец, слейте лишнюю жидкость и разомните его вилкой. Добавьте нарезанные яйца, соль, перец и измельченный зеленый лук. Хорошо перемешайте начинку.

3. Подготовьте форму для выпекания, при необходимости застелите ее пергаментом. Вылейте половину теста, равномерно распределите начинку, после чего залейте ее оставшимся тестом. По желанию сверху можно посыпать кунжутом.

4. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте примерно 50-60 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки. Готовый пирог достаньте, немного остудите и нарежьте порционными кусками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: