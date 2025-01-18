Яйца – это самый распространенный продукт для приготовления завтрака. Добавив несколько других ингредиентов, или приготовив яйца в самостоятельном виде, можно получить не только питательный, но и вкусный завтрак, придающий бодрости и хорошего настроения в течение дня.

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Идеей такого завтрака в Instagram поделилась фудблогер Илона Буто. Она показала блюдо из яиц, которое вы точно еще не готовили.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт

Сулугуни

Мясо\колбаска

Маринованный огурец

Сыр пластинками Моцарелла

Руколо

Салат Айсберг

Соус по вкусу

Булочка для бургеров

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем вилкой и выливаем на сковороду.

2. Булочку разрезаем пополам и выкладываем на яйца.

3. Когда яйца будут готовы – переворачиваем их вместе с булочкой.

4. Свободные края закладываем на булочку.

5. На одну половину хлеба под яйцом выкладываем всю начинку.

6. Одну половину булочки накрываем другой и подаем на стол.

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