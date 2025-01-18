Так яйца вы еще не готовили: оригинальная идея сытного завтрака
Яйца – это самый распространенный продукт для приготовления завтрака. Добавив несколько других ингредиентов, или приготовив яйца в самостоятельном виде, можно получить не только питательный, но и вкусный завтрак, придающий бодрости и хорошего настроения в течение дня.
Идеей такого завтрака в Instagram поделилась фудблогер Илона Буто. Она показала блюдо из яиц, которое вы точно еще не готовили.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт
- Сулугуни
- Мясо\колбаска
- Маринованный огурец
- Сыр пластинками Моцарелла
- Руколо
- Салат Айсберг
- Соус по вкусу
- Булочка для бургеров
Способ приготовления
1. Яйца взбиваем вилкой и выливаем на сковороду.
2. Булочку разрезаем пополам и выкладываем на яйца.
3. Когда яйца будут готовы – переворачиваем их вместе с булочкой.
4. Свободные края закладываем на булочку.
5. На одну половину хлеба под яйцом выкладываем всю начинку.
6. Одну половину булочки накрываем другой и подаем на стол.
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