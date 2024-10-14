Если мясные котлеты просто пожарить на сковороде – они могут получиться достаточно сухими. Поэтому будет гораздо лучше, если приготовить их в подливке. Готовым соусом из под изделий можно потом полить пюре или любой другой гарнир.

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Идея приготовления котлет с подливкой опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Фарш подойдет любой.

Ингредиенты для котлет:

фарш – 400 г

яйца – 1 шт.

укроп/петрушка

лук – 1 шт.

панировочные сухари – 4 ст.л.

специи для фарша, соль

Ингредиенты для подливки:

сливочное масло – 20 г

лук – 1 шт.

шампиньоны – 7-8 шт.

томатная паста – 2 ст.л.

мука – 2 ст.л.

паприка, черный перец, соль

вода – 350-400 мл.

зелень

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить яйцо, мелко нарезанную зелень, измельченный/натертый лук, панировочные сухари, соль, специи и все хорошо перемешать.

2. Влажными руками сформировать небольшие котлетки.

3. Обжарить их на хорошо разогретой сковороде до образования золотистой корочки и снять с огня.

4. На сковороду выслать сливочное масло.

5. Обжарить на нем мелко нарезанный лук с шампиньонами 8-10 минут.

6. Добавить томатную пасту, муку, специи, соль.

7. Перемешать и залить водой.

8. Отправить котлеты к подливке и тушить под крышкой на среднем огне 15 минут.

9. В конце посыпать зеленью.

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