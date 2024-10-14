Такие котлеты никогда не будут сухими: что сделать с изделиями, кроме жарки на сковороде
Если мясные котлеты просто пожарить на сковороде – они могут получиться достаточно сухими. Поэтому будет гораздо лучше, если приготовить их в подливке. Готовым соусом из под изделий можно потом полить пюре или любой другой гарнир.
Идея приготовления котлет с подливкой опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Фарш подойдет любой.
Ингредиенты для котлет:
- фарш – 400 г
- яйца – 1 шт.
- укроп/петрушка
- лук – 1 шт.
- панировочные сухари – 4 ст.л.
- специи для фарша, соль
Ингредиенты для подливки:
- сливочное масло – 20 г
- лук – 1 шт.
- шампиньоны – 7-8 шт.
- томатная паста – 2 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- паприка, черный перец, соль
- вода – 350-400 мл.
- зелень
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить яйцо, мелко нарезанную зелень, измельченный/натертый лук, панировочные сухари, соль, специи и все хорошо перемешать.
2. Влажными руками сформировать небольшие котлетки.
3. Обжарить их на хорошо разогретой сковороде до образования золотистой корочки и снять с огня.
4. На сковороду выслать сливочное масло.
5. Обжарить на нем мелко нарезанный лук с шампиньонами 8-10 минут.
6. Добавить томатную пасту, муку, специи, соль.
7. Перемешать и залить водой.
8. Отправить котлеты к подливке и тушить под крышкой на среднем огне 15 минут.
9. В конце посыпать зеленью.
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