Если вы хотите приготовить вкусное, сытное и полезное блюдо для перекуса, идеальным вариантом для этого будут яйца, лаваш, сыр, овощи. Из этого набора продуктов можно приготовить вкусные блины, а также рулеты, трубочки с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блина "тако" из яиц, с кунжутом и сыром.

Ингредиенты:

кунжут

сыр

яйца

соль, прованские травы

шпинат

помидор

Способ приготовления:

1. Кунжут поджарьте, сверху вылейте яичную смесь.

2. Сверху выложите тертый сыр, помидоры и шпинат.

3. Сверните и можно есть!

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