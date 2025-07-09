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"Тако" из яиц, с сыром и овощами: рецепт идеального блюда для перекуса
Если вы хотите приготовить вкусное, сытное и полезное блюдо для перекуса, идеальным вариантом для этого будут яйца, лаваш, сыр, овощи. Из этого набора продуктов можно приготовить вкусные блины, а также рулеты, трубочки с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блина "тако" из яиц, с кунжутом и сыром.
Ингредиенты:
- кунжут
- сыр
- яйца
- соль, прованские травы
- шпинат
- помидор
Способ приготовления:
1. Кунжут поджарьте, сверху вылейте яичную смесь.
2. Сверху выложите тертый сыр, помидоры и шпинат.
3. Сверните и можно есть!
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