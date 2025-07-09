"Тако" из яиц, с сыром и овощами: рецепт идеального блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
789
'Тако' из яиц, с сыром и овощами: рецепт идеального блюда для перекуса

Если вы хотите приготовить вкусное, сытное и полезное блюдо для перекуса, идеальным вариантом для этого будут яйца, лаваш, сыр, овощи. Из этого набора продуктов можно приготовить вкусные блины, а также рулеты, трубочки с разными начинками.

Что приготовить из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блина "тако" из яиц, с кунжутом и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • кунжут
  • сыр
  • яйца
  • соль, прованские травы
  • шпинат
  • помидор

Способ приготовления: 

1. Кунжут поджарьте, сверху вылейте яичную смесь.

Основа для блюда

2. Сверху выложите тертый сыр, помидоры и шпинат.

Начинка для блюда

3. Сверните и можно есть!

Готовое блюдо

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