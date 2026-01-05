Все рецепты
Тарталетки с красной рыбой: рецепт очень вкусной закуски за 2 минуты
Самая простоя и быстрая закуска – тарталетки. Готовить их можно с разными начинками, а особенно вкусно будет с красной рыбой, тунцом, сыром, зеленью, яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с начинкой из красной рыбы, с крем-сыром.
Ингредиенты:
- Красная рыба с/с
- Огурец
- Крем-сыр
- Соль/перец
- Тарталетки
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко рыбу, огурец, добавьте крем-сыр, специи и перемешайте.
2. Выложите массу в тарталетки и подавайте.
Можно украсить красной икрой!
