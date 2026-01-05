Самая простоя и быстрая закуска – тарталетки. Готовить их можно с разными начинками, а особенно вкусно будет с красной рыбой, тунцом, сыром, зеленью, яйцами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с начинкой из красной рыбы, с крем-сыром.

Ингредиенты:

Красная рыба с/с

Огурец

Крем-сыр

Соль/перец

Тарталетки

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко рыбу, огурец, добавьте крем-сыр, специи и перемешайте.

2. Выложите массу в тарталетки и подавайте.

Можно украсить красной икрой!

