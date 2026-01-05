Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Тарталетки с красной рыбой: рецепт очень вкусной закуски за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт тарталеток

Самая простоя и быстрая закуска – тарталетки. Готовить их можно с разными начинками, а особенно вкусно будет с красной рыбой, тунцом, сыром, зеленью, яйцами. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с начинкой из красной рыбы, с крем-сыром. 

Ингредиенты:

  • Красная рыба с/с
  • Огурец
  • Крем-сыр
  • Соль/перец
  • Тарталетки

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко рыбу, огурец, добавьте крем-сыр, специи и перемешайте.

2. Выложите массу в тарталетки и подавайте.

Можно украсить красной икрой! 

