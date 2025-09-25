Осень – сезон вкусных овощных салатов. Особенно уместно подавать такие блюда в теплом виде. Будет очень вкусно, если добавить разнообразные травы, сыр, орехи. Также важно использовать легкую и нежирную заправку.

Идея приготовления теплого овощного салата из баклажанов опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.

перец болгарский – 1 шт.

лук – 1-2 шт.

кабачок – 1 шт.

орехи

фелата

орегано, итальянские травы, соль, перец

петрушка

Ингредиенты для соуса:

масло – 30 мл.

лимонный сок – 1 ст.л.

бальзамический уксус – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

чеснок – 1 зубчик

соль, перец

Способ приготовления:

1. Овощи порезать небольшими кубиками, лук полукольцами.

2. Полить растительным маслом, посыпать специями.

3. Перемешать и запекать при температуре 180 градусов 20-30 минут.

4. Для соуса смешать масло, лимонный сок, бальзамический уксус, мед, чеснок, соль и перец.

5. Запеченные овощи немного охладить, посыпать петрушкой или кинзой.

6. Переложить в тарелку, полить соусом и хорошо перемешать.

7. Добавить орехи и сыр.

