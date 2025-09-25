Теплый осенний салат с баклажанами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола
Осень – сезон вкусных овощных салатов. Особенно уместно подавать такие блюда в теплом виде. Будет очень вкусно, если добавить разнообразные травы, сыр, орехи. Также важно использовать легкую и нежирную заправку.
Идея приготовления теплого овощного салата из баклажанов опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- лук – 1-2 шт.
- кабачок – 1 шт.
- орехи
- фелата
- орегано, итальянские травы, соль, перец
- петрушка
Ингредиенты для соуса:
- масло – 30 мл.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- бальзамический уксус – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Овощи порезать небольшими кубиками, лук полукольцами.
2. Полить растительным маслом, посыпать специями.
3. Перемешать и запекать при температуре 180 градусов 20-30 минут.
4. Для соуса смешать масло, лимонный сок, бальзамический уксус, мед, чеснок, соль и перец.
5. Запеченные овощи немного охладить, посыпать петрушкой или кинзой.
6. Переложить в тарелку, полить соусом и хорошо перемешать.
7. Добавить орехи и сыр.
