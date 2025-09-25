Теплый осенний салат с баклажанами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,9 т.
Теплый осенний салат с баклажанами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

Осень – сезон вкусных овощных салатов. Особенно уместно подавать такие блюда в теплом виде. Будет очень вкусно, если добавить разнообразные травы, сыр, орехи. Также важно использовать легкую и нежирную заправку.

Видео дня

Идея приготовления теплого овощного салата из баклажанов опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.

Теплый осенний салат с баклажанами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола
Теплый осенний салат с баклажанами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

Ингредиенты:

  • баклажан – 1 шт.
  • перец болгарский – 1 шт.
  • лук – 1-2 шт.
  • кабачок – 1 шт.
  • орехи
  • фелата
  • орегано, итальянские травы, соль, перец
  • петрушка

Ингредиенты для соуса:

  • масло – 30 мл.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • бальзамический уксус – 1 ч.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль, перец

Способ приготовления:

Теплый осенний салат с баклажанами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

1. Овощи порезать небольшими кубиками, лук полукольцами.

2. Полить растительным маслом, посыпать специями.

Теплый осенний салат с баклажанами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

3. Перемешать и запекать при температуре 180 градусов 20-30 минут.

Теплый осенний салат с баклажанами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

4. Для соуса смешать масло, лимонный сок, бальзамический уксус, мед, чеснок, соль и перец.

5. Запеченные овощи немного охладить, посыпать петрушкой или кинзой.

Теплый осенний салат с баклажанами: делимся рецептом блюда на каждый день и для праздничного стола

6. Переложить в тарелку, полить соусом и хорошо перемешать.

7. Добавить орехи и сыр.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты