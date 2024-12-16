Теплый салат с печенью и грушей: когда надоели обычные рецепты
Если вам надоели классические рецепты салатов – самое время попробовать новое, интересное сочетание вкусов, которое точно найдет своих ценителей. Современные салаты готовятся максимально быстро и всегда выглядят очень красиво.
Фудблогер с ником vita_naumenko в TikTok рассказала рецепт теплого салата, что точно понравится всем. В нем она создала интересное сочетание груши и печени.
Ингредиенты
- Печень куриная – 250 гр
- Груша – 1 шт
- Крахмал – 2 ст.л.
- Сливочное масло – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Листья салата
- Сыр дор блю – 100 гр
Ингредиенты для заправки
- Горчица с медом в зернах – 1 ст.л.
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Соевый соус – 1 ст.л.
- Сухой чеснок
Способ приготовления
1. Печень очищаем. Панируем в крахмале и обжариваем на растительном масле с чесноком и соевым соусом.
2. Грушу карамелизуем на сливочном масле с сахаром до золотистости.
3. Все ингредиенты для заправки смешиваем в глубочайшей емкости.
4. В тарелку выкладываем: салат-грушу-печень-сыр дор блю и поливаем все заправкой.
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