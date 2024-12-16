Теплый салат с печенью и грушей: когда надоели обычные рецепты

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
480
Теплый салат с печенью и грушей: когда надоели обычные рецепты

Если вам надоели классические рецепты салатов – самое время попробовать новое, интересное сочетание вкусов, которое точно найдет своих ценителей. Современные салаты готовятся максимально быстро и всегда выглядят очень красиво.

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Фудблогер с ником vita_naumenko в TikTok рассказала рецепт теплого салата, что точно понравится всем. В нем она создала интересное сочетание груши и печени.

Теплый салат с печенью и грушей: когда надоели обычные рецепты

Ингредиенты

  • Печень куриная – 250 гр
  • Груша – 1 шт
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Сливочное масло – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Листья салата
  • Сыр дор блю – 100 гр

Ингредиенты для заправки

  • Горчица с медом в зернах – 1 ст.л.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Соевый соус – 1 ст.л.
  • Сухой чеснок

Способ приготовления

1. Печень очищаем. Панируем в крахмале и обжариваем на растительном масле с чесноком и соевым соусом.

Теплый салат с печенью и грушей: когда надоели обычные рецепты

2. Грушу карамелизуем на сливочном масле с сахаром до золотистости.

Теплый салат с печенью и грушей: когда надоели обычные рецепты

3. Все ингредиенты для заправки смешиваем в глубочайшей емкости.

4. В тарелку выкладываем: салат-грушу-печень-сыр дор блю и поливаем все заправкой.

Теплый салат с печенью и грушей: когда надоели обычные рецепты

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