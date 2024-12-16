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Фудблогер с ником vita_naumenko в TikTok рассказала рецепт теплого салата, что точно понравится всем. В нем она создала интересное сочетание груши и печени.

Ингредиенты

Печень куриная – 250 гр

Груша – 1 шт

Крахмал – 2 ст.л.

Сливочное масло – 1 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Листья салата

Сыр дор блю – 100 гр

Ингредиенты для заправки

Горчица с медом в зернах – 1 ст.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Сухой чеснок

Способ приготовления

1. Печень очищаем. Панируем в крахмале и обжариваем на растительном масле с чесноком и соевым соусом.

2. Грушу карамелизуем на сливочном масле с сахаром до золотистости.

3. Все ингредиенты для заправки смешиваем в глубочайшей емкости.

4. В тарелку выкладываем: салат-грушу-печень-сыр дор блю и поливаем все заправкой.

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