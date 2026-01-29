Все рецепты
Тертый пирог с творожной начинкой: самый простой рецепт вкусного десерта к чаю
Тертый пирог – лучший десерт к чаю. Готовится пирог элементарно, достаточно всего лишь сделать удачное тесто из масла, муки, сметаны. Начинка для пирога может быть любой, но вкусно будет с джемом, шоколадом, ягодами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога с творогом и изюмом.
Ингредиенты:
- сливочное масло 180 г.
- яйца 2 шт.
- сахар 5 ст. л.
- сметана 3 ст.л.
- мука 4 стакана (надо чтобы тесто получилось крутое)
- разрыхлитель 1 ч.л
Для начинки:
- творог 700 г
- 1 яйцо
- сахар 1 стакан
- можно добавить изюм (у меня не было)
- ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Замешиваем крутое тесто, разделяем на 2 части и ставим в морозильную камеру на 2 часа. Затем 1 часть теста натираем на крупную терку.
2. На тесто выкладываем начинку и сверху натираем 2 часть теста.
3. Выпекаем при температуре 180С 40-45 минут.
