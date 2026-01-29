Тертый пирог – лучший десерт к чаю. Готовится пирог элементарно, достаточно всего лишь сделать удачное тесто из масла, муки, сметаны. Начинка для пирога может быть любой, но вкусно будет с джемом, шоколадом, ягодами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога с творогом и изюмом.

Ингредиенты:

сливочное масло 180 г.

яйца 2 шт.

сахар 5 ст. л.

сметана 3 ст.л.

мука 4 стакана (надо чтобы тесто получилось крутое)

разрыхлитель 1 ч.л

Для начинки:

творог 700 г

1 яйцо

сахар 1 стакан

можно добавить изюм (у меня не было)

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Замешиваем крутое тесто, разделяем на 2 части и ставим в морозильную камеру на 2 часа. Затем 1 часть теста натираем на крупную терку.

2. На тесто выкладываем начинку и сверху натираем 2 часть теста.

3. Выпекаем при температуре 180С 40-45 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: