Блины с добавлением тертых яблок – удачный вариант для тех, кто хочет получить нежную текстуру без лишних сложностей. Яблочное тесто делает блины мягкими, ароматными и более эластичными, благодаря чему они легко переворачиваются и не рвутся во время жарки. Такой рецепт подходит и для завтрака, и для десертного стола, ведь хорошо сочетается с простыми начинками.

Идея приготовления тонких блинов с яблоками опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл. (теплое)

мука – около 350 г

яйца – 3 шт.

сахар – 2-3 ст.л. (по вкусу)

соль – щепотка

ваниль – по вкусу

растительное масло – 3 ст.л.

яблоки – 2 средние

корица – по желанию

Способ приготовления:

1. В глубокой миске яйца взбивают с сахаром, солью и ванилью до однородности.

2. Добавляют примерно 100 мл теплого молока и хорошо перемешивают.

3. Затем всыпают часть просеянной муки и тщательно вымешивают, чтобы масса стала гладкой.

4. Постепенно вливают оставшееся молоко, после чего добавляют остаток муки и снова перемешивают до однородной консистенции без комочков.

5. Яблоки очищают от кожуры, натирают на крупной терке и вводят в тесто.

6. По желанию добавляют щепотку корицы. В конце вливают растительное масло и еще раз перемешивают.

7. Готовое яблочное тесто оставляют при комнатной температуре на 15-20 минут – это позволяет муке полностью "раскрыться", а блинам лучше держать форму.

8. Перед жаркой тесто перемешивают.

9. Сковородку хорошо разогревают и смазывают небольшим количеством масла.

10. Первый блинчик жарят с добавлением жира, следующие – на сухой поверхности. В процессе выпекания тесто желательно периодически помешивать, чтобы яблоки равномерно распределялись.

11. Блины не стоит делать слишком тонкими – чуть большая порция теста позволяет сохранить сочность и нежность.

