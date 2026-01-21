Тонкие блины из яблочного теста: получатся очень нежными и не порвутся
Блины с добавлением тертых яблок – удачный вариант для тех, кто хочет получить нежную текстуру без лишних сложностей. Яблочное тесто делает блины мягкими, ароматными и более эластичными, благодаря чему они легко переворачиваются и не рвутся во время жарки. Такой рецепт подходит и для завтрака, и для десертного стола, ведь хорошо сочетается с простыми начинками.
Идея приготовления тонких блинов с яблоками опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл. (теплое)
- мука – около 350 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 2-3 ст.л. (по вкусу)
- соль – щепотка
- ваниль – по вкусу
- растительное масло – 3 ст.л.
- яблоки – 2 средние
- корица – по желанию
Способ приготовления:
1. В глубокой миске яйца взбивают с сахаром, солью и ванилью до однородности.
2. Добавляют примерно 100 мл теплого молока и хорошо перемешивают.
3. Затем всыпают часть просеянной муки и тщательно вымешивают, чтобы масса стала гладкой.
4. Постепенно вливают оставшееся молоко, после чего добавляют остаток муки и снова перемешивают до однородной консистенции без комочков.
5. Яблоки очищают от кожуры, натирают на крупной терке и вводят в тесто.
6. По желанию добавляют щепотку корицы. В конце вливают растительное масло и еще раз перемешивают.
7. Готовое яблочное тесто оставляют при комнатной температуре на 15-20 минут – это позволяет муке полностью "раскрыться", а блинам лучше держать форму.
8. Перед жаркой тесто перемешивают.
9. Сковородку хорошо разогревают и смазывают небольшим количеством масла.
10. Первый блинчик жарят с добавлением жира, следующие – на сухой поверхности. В процессе выпекания тесто желательно периодически помешивать, чтобы яблоки равномерно распределялись.
11. Блины не стоит делать слишком тонкими – чуть большая порция теста позволяет сохранить сочность и нежность.
