Тонкие блины на кефире: получаются золотистыми и не рвутся
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Если хочется приготовить тонкие домашние блины, стоит попробовать тесто на кефире с кипятком. Оно получается достаточно эластичным, поэтому блины легко переворачивать на сковороде. Во время жарки на поверхности появляются небольшие дырочки, а готовые блины приобретают приятный золотистый цвет.
Идея приготовления тонких блинов на кефире опубликована на странице tanyushina в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 2 стакана
- мука – 2 стакана
- яйца – 2 шт.
- кипяток – 1 стакан
- сода – 0,5 ч.л.
- растительное масло – 2-3 ст.л.
- соль – по вкусу
- сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте соль и сахар, после чего хорошо взбейте смесь. Влейте примерно половину кефира и перемешайте.
2. Муку добавляйте постепенно, каждый раз хорошо вымешивая тесто. Когда вся мука окажется в миске, влейте оставшийся кефир и перемешайте до однородной консистенции. Важно хорошо перемешать тесто, чтобы в нем не осталось комочков.
3. Всыпьте соду в стакан с кипятком и быстро перемешайте. Горячую смесь постепенно влейте в тесто, постоянно его перемешивая. Добавьте растительное масло и еще раз хорошо перемешайте.
4. Оставьте тесто примерно на 5-10 минут. За это время оно немного настоится, после чего можно приступать к жарке.
5. Хорошо разогрейте сковороду. Налейте небольшое количество теста и быстро распределите его тонким слоем по поверхности. Обжаривайте блин до золотистого цвета с одной стороны, затем осторожно переверните и подрумяньте с другой.
6. Готовые блины складывайте один на другой. Они получаются тонкими, эластичными и с характерными маленькими отверстиями на поверхности.
7. Подавать блины можно сразу после приготовления. К ним подойдут варенье, мед, сметана, творог, ягоды или другие начинки по вкусу.
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