Тонкие блины на кефире: получаются золотистыми и не рвутся

Если хочется приготовить тонкие домашние блины, стоит попробовать тесто на кефире с кипятком. Оно получается достаточно эластичным, поэтому блины легко переворачивать на сковороде. Во время жарки на поверхности появляются небольшие дырочки, а готовые блины приобретают приятный золотистый цвет.

Идея приготовления тонких блинов на кефире опубликована на странице tanyushina в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 2 стакана

мука – 2 стакана

яйца – 2 шт.

кипяток – 1 стакан

сода – 0,5 ч.л.

растительное масло – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте соль и сахар, после чего хорошо взбейте смесь. Влейте примерно половину кефира и перемешайте.

2. Муку добавляйте постепенно, каждый раз хорошо вымешивая тесто. Когда вся мука окажется в миске, влейте оставшийся кефир и перемешайте до однородной консистенции. Важно хорошо перемешать тесто, чтобы в нем не осталось комочков.

3. Всыпьте соду в стакан с кипятком и быстро перемешайте. Горячую смесь постепенно влейте в тесто, постоянно его перемешивая. Добавьте растительное масло и еще раз хорошо перемешайте.

4. Оставьте тесто примерно на 5-10 минут. За это время оно немного настоится, после чего можно приступать к жарке.

5. Хорошо разогрейте сковороду. Налейте небольшое количество теста и быстро распределите его тонким слоем по поверхности. Обжаривайте блин до золотистого цвета с одной стороны, затем осторожно переверните и подрумяньте с другой.

6. Готовые блины складывайте один на другой. Они получаются тонкими, эластичными и с характерными маленькими отверстиями на поверхности.

7. Подавать блины можно сразу после приготовления. К ним подойдут варенье, мед, сметана, творог, ягоды или другие начинки по вкусу.

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