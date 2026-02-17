Блины – лучшая основа для приготовления закусок и даже тортов. Для того, чтобы блины были тонкими и не рвались, кулинары советуют добавить в тесто кипяток, растительное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких и удачных блинов на кефире.

Ингредиенты:

кефир – 1 л

сода – 1/2 ч.л.

яйца – 3 шт.

соль – 1/2 ч.л.

масло – 80 мл

мука – 250 г

Способ приготовления:

1. Кефир перемешайте с содой, добавьте яйца, соль, масло и хорошо вымешать венчиком. Порциями просеять муку, хорошо вымешивая за каждым разом, чтобы не было комочков. Дать тесту постоять 20 минут при комнатной температуре.

2. Пожарьте тонкие блины.

Подавайте со сгущенным молоком, джемами, разными начинками!

