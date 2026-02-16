Тонкие соленые блины, для которых не понадобится начинка: простой рецепт
Тонкие блины можно сделать солеными. Такие изделия получатся сытными, не рвутся и их можно есть даже без начинки. Для идеального результата воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления тонких соленых блинов опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 3 шт.
- молоко комнатной температуры – 600 мл.
- мука – 200 г
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
- сода – 0,5 ч.л + уксус – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- колбаса – 100 г
- сыр – 100 г
- укроп – по желанию
- масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Яйца смешать с солью, сахаром и сушеным чесноком.
2. Просеять муку, постепенно ввести молоко.
3. Перемешать до однородной массы без комочков.
4. Соду погасить уксусом, добавить в тесто.
5. Добавить тертую колбасу, сыр и измельченную зелень.
6. Влить растительное масло и тщательно перемешать.
7. Оставить на 10 минут.
8. Выпекаем блины на смазанной каплей масла сковороде с обеих сторон до готовности. Каждый блинчик еще горячий смазать кусочком сливочного масла по желанию.
