Тонкие блины можно сделать солеными. Такие изделия получатся сытными, не рвутся и их можно есть даже без начинки. Для идеального результата воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления тонких соленых блинов опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 3 шт.

молоко комнатной температуры – 600 мл.

мука – 200 г

сахар – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

сушеный чеснок – 0,5 ч.л.

сода – 0,5 ч.л + уксус – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

колбаса – 100 г

сыр – 100 г

укроп – по желанию

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яйца смешать с солью, сахаром и сушеным чесноком.

2. Просеять муку, постепенно ввести молоко.

3. Перемешать до однородной массы без комочков.

4. Соду погасить уксусом, добавить в тесто.

5. Добавить тертую колбасу, сыр и измельченную зелень.

6. Влить растительное масло и тщательно перемешать.

7. Оставить на 10 минут.

8. Выпекаем блины на смазанной каплей масла сковороде с обеих сторон до готовности. Каждый блинчик еще горячий смазать кусочком сливочного масла по желанию.

