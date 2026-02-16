Тонкие соленые блины, для которых не понадобится начинка: простой рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
543
Тонкие блины можно сделать солеными. Такие изделия получатся сытными, не рвутся и их можно есть даже без начинки. Для идеального результата воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления тонких соленых блинов опубликована на странице фудблогера valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 3 шт.
  • молоко комнатной температуры – 600 мл.
  • мука – 200 г
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
  • сода – 0,5 ч.л + уксус – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • колбаса – 100 г
  • сыр – 100 г
  • укроп – по желанию
  • масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яйца смешать с солью, сахаром и сушеным чесноком.

2. Просеять муку, постепенно ввести молоко.

3. Перемешать до однородной массы без комочков.

4. Соду погасить уксусом, добавить в тесто.

5. Добавить тертую колбасу, сыр и измельченную зелень.

6. Влить растительное масло и тщательно перемешать.

7. Оставить на 10 минут.

8. Выпекаем блины на смазанной каплей масла сковороде с обеих сторон до готовности. Каждый блинчик еще горячий смазать кусочком сливочного масла по желанию.

