К любому праздничному столу принято подавать разнообразные закуски. Также они могут стать настоящей спасательной палочкой, когда на пороге неожиданно появляются гости, держа в руках бутылку хорошего вина.

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Фудблогер Анна Красинская в Instagram рассказала о топ-3 ее самых любимых видах закуски. Они готовятся практически мгновенно и точно понравятся всем.

Рулетики из пармской ветчины

Ингредиенты

Пармская ветчина

Крем-сыр

Листья салата

Вяленые помидоры

Сыр бри

Помидоры

Бальзамический соус

Способ приготовления

1. Ветчину смазываем крем-сыром.

2. Выкладываем листья салата, вяленый томат и кусок сыра.

3. Заворачиваем в рулет, протыкаем шпажкой и нанизываем на нее половинку помидора.

Цветы из салями

Ингредиенты

Солями

Сыр бри

Помидоры

Оливки

Желтый сыр

Маленькие маринованные огурцы

Способ приготовления

1. На шпажку нанизываем кубик сыра.

2. Салями складываем гармошкой и надеваем на шпажку, прижимая сверху оливкой.

3. По желанию добавляем бри или чередуем его с твердым сыром.

Сэндвичи с селедкой

Ингредиенты

Багет

Майонез

Листья салата

Свекла вареная

Сельдь

Уксус

Маринованный огурец

Способ приготовления

1.Багет смазываем майонезом.

2. Выкладываем листья салата, кружочки свеклы, кусок сельди и маленький маринованный огурец.

3. Нанизываем все на шпажку и подаем на стол.

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