Топ-3 быстрых и вкусных закусок на праздничный стол

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
2,3 т.
Топ-3 быстрых и вкусных закусок на праздничный стол

К любому праздничному столу принято подавать разнообразные закуски. Также они могут стать настоящей спасательной палочкой, когда на пороге неожиданно появляются гости, держа в руках бутылку хорошего вина.

Видео дня

Фудблогер Анна Красинская в Instagram рассказала о топ-3 ее самых любимых видах закуски. Они готовятся практически мгновенно и точно понравятся всем.

Топ-3 быстрых и вкусных закусок на праздничный стол

Рулетики из пармской ветчины

Топ-3 быстрых и вкусных закусок на праздничный стол

Ингредиенты

  • Пармская ветчина
  • Крем-сыр
  • Листья салата
  • Вяленые помидоры
  • Сыр бри
  • Помидоры
  • Бальзамический соус

Способ приготовления

1. Ветчину смазываем крем-сыром.

2. Выкладываем листья салата, вяленый томат и кусок сыра.

3. Заворачиваем в рулет, протыкаем шпажкой и нанизываем на нее половинку помидора.

Цветы из салями

Топ-3 быстрых и вкусных закусок на праздничный стол

Ингредиенты

  • Солями
  • Сыр бри
  • Помидоры
  • Оливки
  • Желтый сыр
  • Маленькие маринованные огурцы

Способ приготовления

1. На шпажку нанизываем кубик сыра.

2. Салями складываем гармошкой и надеваем на шпажку, прижимая сверху оливкой.

3. По желанию добавляем бри или чередуем его с твердым сыром.

Сэндвичи с селедкой

Топ-3 быстрых и вкусных закусок на праздничный стол

Ингредиенты

  • Багет
  • Майонез
  • Листья салата
  • Свекла вареная
  • Сельдь
  • Уксус
  • Маринованный огурец

Способ приготовления

1.Багет смазываем майонезом.

2. Выкладываем листья салата, кружочки свеклы, кусок сельди и маленький маринованный огурец.

3. Нанизываем все на шпажку и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты закусок:

Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты