Топ-3 быстрых и вкусных закусок на праздничный стол
К любому праздничному столу принято подавать разнообразные закуски. Также они могут стать настоящей спасательной палочкой, когда на пороге неожиданно появляются гости, держа в руках бутылку хорошего вина.
Фудблогер Анна Красинская в Instagram рассказала о топ-3 ее самых любимых видах закуски. Они готовятся практически мгновенно и точно понравятся всем.
Рулетики из пармской ветчины
Ингредиенты
- Пармская ветчина
- Крем-сыр
- Листья салата
- Вяленые помидоры
- Сыр бри
- Помидоры
- Бальзамический соус
Способ приготовления
1. Ветчину смазываем крем-сыром.
2. Выкладываем листья салата, вяленый томат и кусок сыра.
3. Заворачиваем в рулет, протыкаем шпажкой и нанизываем на нее половинку помидора.
Цветы из салями
Ингредиенты
- Солями
- Сыр бри
- Помидоры
- Оливки
- Желтый сыр
- Маленькие маринованные огурцы
Способ приготовления
1. На шпажку нанизываем кубик сыра.
2. Салями складываем гармошкой и надеваем на шпажку, прижимая сверху оливкой.
3. По желанию добавляем бри или чередуем его с твердым сыром.
Сэндвичи с селедкой
Ингредиенты
- Багет
- Майонез
- Листья салата
- Свекла вареная
- Сельдь
- Уксус
- Маринованный огурец
Способ приготовления
1.Багет смазываем майонезом.
2. Выкладываем листья салата, кружочки свеклы, кусок сельди и маленький маринованный огурец.
3. Нанизываем все на шпажку и подаем на стол.
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