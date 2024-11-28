Жители Советского союза до начала 1950-х годов не очень любили торты. Во-первых, приобрести их было не так уж легко, а во-вторых, далеко не каждый мог себе позволить потратить средства на сладкое блюдо большого объема.

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Но со временем ситуация изменилась и люди распробовали этот десерт. Именно тогда в СССР началась настоящая мода на торты, считавшиеся показателем изобилия. Прийти в гости с тортом означало проявить уважение к владельцам дома. А какие из самых популярных тортов были в СССР, и остались с нами до сих пор, рассказывает FoodOboz.

"Наполеон"

Название этого торта появилось в 1912 году, когда проходили празднования по случаю столетия изгнания французов из Москвы. Тогда этот десерт подавался в форме треугольных пирожных, в которых люди должны были видеть шляпу Наполеона Бонапарта.

Сейчас этот торт имеет квадратную или прямоугольную форму. Интересно, что он популярен даже во Франции, где его готовят под названием "milfeuille", что в переводе означает 1000 слоев.

"Киевский"

Появление "Киевского" торта на полках магазинов вызвало большой ажиотаж. И не удивительно, ведь это первый десерт в СССР, изготовленный не только из одного-двух коржей и большого количества слишком сладкого масляного крема.

Конечно, коржи и крем также присутствовали в "Киевском", однако, добавление орехов, безе и интересный вид блюда сделать свое дело и торт уже через несколько месяцев стал самым популярным на территории бывшего Советского союза.

"Прага"

Интересно, что название этого десерта произошло совсем не от столицы Чехии. Такое название торту дал его автор, работавший в то время в одноименном ресторане. Торт состоит из трех шоколадных слоев, пропитанных кремом и ягодным или фруктовым джемом.

Сверху "Прагу" обязательно покрывали толстым слоем шоколадной глазури, на которую наносили надписи с помощью крема. Следует знать, что этот торт является советским аналогом всемирно известного венского "Захера".

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