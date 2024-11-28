Топ-3 самые популярные торты в СССР, которые мы едим до сих пор

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Топ-3 самые популярные торты в СССР, которые мы едим до сих пор

Жители Советского союза до начала 1950-х годов не очень любили торты. Во-первых, приобрести их было не так уж легко, а во-вторых, далеко не каждый мог себе позволить потратить средства на сладкое блюдо большого объема.

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Но со временем ситуация изменилась и люди распробовали этот десерт. Именно тогда в СССР началась настоящая мода на торты, считавшиеся показателем изобилия. Прийти в гости с тортом означало проявить уважение к владельцам дома. А какие из самых популярных тортов были в СССР, и остались с нами до сих пор, рассказывает FoodOboz.

"Наполеон"

Топ-3 самые популярные торты в СССР, которые мы едим до сих пор

Название этого торта появилось в 1912 году, когда проходили празднования по случаю столетия изгнания французов из Москвы. Тогда этот десерт подавался в форме треугольных пирожных, в которых люди должны были видеть шляпу Наполеона Бонапарта.

Сейчас этот торт имеет квадратную или прямоугольную форму. Интересно, что он популярен даже во Франции, где его готовят под названием "milfeuille", что в переводе означает 1000 слоев.

"Киевский"

Топ-3 самые популярные торты в СССР, которые мы едим до сих пор

Появление "Киевского" торта на полках магазинов вызвало большой ажиотаж. И не удивительно, ведь это первый десерт в СССР, изготовленный не только из одного-двух коржей и большого количества слишком сладкого масляного крема.

Конечно, коржи и крем также присутствовали в "Киевском", однако, добавление орехов, безе и интересный вид блюда сделать свое дело и торт уже через несколько месяцев стал самым популярным на территории бывшего Советского союза.

"Прага"

Топ-3 самые популярные торты в СССР, которые мы едим до сих пор

Интересно, что название этого десерта произошло совсем не от столицы Чехии. Такое название торту дал его автор, работавший в то время в одноименном ресторане. Торт состоит из трех шоколадных слоев, пропитанных кремом и ягодным или фруктовым джемом.

Сверху "Прагу" обязательно покрывали толстым слоем шоколадной глазури, на которую наносили надписи с помощью крема. Следует знать, что этот торт является советским аналогом всемирно известного венского "Захера".

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