Торт "Дамское счастье": рецепт, не требующий выпечки
Разнообразные торты отлично подходят к праздничному столу, или просто, в качестве десерта к чаепитию. Очень важно, чтобы они были изготовлены из качественных продуктов, которые влияют не только на вкус блюда, но и на здоровье людей, которые будут их пробовать.
Фудблогер с ником yulia delicious recipes в Instagram рассказала, как приготовить торт "Дамское счастье" самостоятельно, с использованием лучших составляющих. А самое интересное, что этот вкусный десерт не требует выпекания.
Ингредиенты
- Песочное печенье – 750 гр
- Молоко – 900 мл
- Сахар – 100 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Мука – 5 ст.л.
- Яйца – 4 шт
- Ванильный сахар
Способ приготовления
1.Яйца выливаем в кастрюлю, добавляем сахар, ванильный сахар и муку. Перемешиваем венчиком.
2. Добавляем молоко и снова перемешиваем.
3. Включаем нагрев и постоянно перемешивая, варим до загущения крема.
4. Добавляем сливочное масло, перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем охлаждаться.
5. В форму выкладываем печенье и покрываем сверху слоем крема.
6. Повторяем последнее действие до свершения крема. Последний слой должен быть кремовым.
7. Отправляем в холодильник на ночь, после чего присыпаем крошкой из печенья.
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