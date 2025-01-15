Разнообразные торты отлично подходят к праздничному столу, или просто, в качестве десерта к чаепитию. Очень важно, чтобы они были изготовлены из качественных продуктов, которые влияют не только на вкус блюда, но и на здоровье людей, которые будут их пробовать.

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Фудблогер с ником yulia delicious recipes в Instagram рассказала, как приготовить торт "Дамское счастье" самостоятельно, с использованием лучших составляющих. А самое интересное, что этот вкусный десерт не требует выпекания.

Ингредиенты

Песочное печенье – 750 гр

Молоко – 900 мл

Сахар – 100 гр

Сливочное масло – 100 гр

Мука – 5 ст.л.

Яйца – 4 шт

Ванильный сахар

Способ приготовления

1.Яйца выливаем в кастрюлю, добавляем сахар, ванильный сахар и муку. Перемешиваем венчиком.

2. Добавляем молоко и снова перемешиваем.

3. Включаем нагрев и постоянно перемешивая, варим до загущения крема.

4. Добавляем сливочное масло, перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем охлаждаться.

5. В форму выкладываем печенье и покрываем сверху слоем крема.

6. Повторяем последнее действие до свершения крема. Последний слой должен быть кремовым.

7. Отправляем в холодильник на ночь, после чего присыпаем крошкой из печенья.

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