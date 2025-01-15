Торт "Дамское счастье": рецепт, не требующий выпечки

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Торт 'Дамское счастье': рецепт, не требующий выпечки

Разнообразные торты отлично подходят к праздничному столу, или просто, в качестве десерта к чаепитию. Очень важно, чтобы они были изготовлены из качественных продуктов, которые влияют не только на вкус блюда, но и на здоровье людей, которые будут их пробовать.

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Фудблогер с ником yulia delicious recipes в Instagram рассказала, как приготовить торт "Дамское счастье" самостоятельно, с использованием лучших составляющих. А самое интересное, что этот вкусный десерт не требует выпекания.

Торт ''Дамское счастье'': рецепт, не требующий выпечки

Ингредиенты

  • Песочное печенье – 750 гр
  • Молоко – 900 мл
  • Сахар – 100 гр
  • Сливочное масло – 100 гр
  • Мука – 5 ст.л.
  • Яйца – 4 шт
  • Ванильный сахар

Способ приготовления

1.Яйца выливаем в кастрюлю, добавляем сахар, ванильный сахар и муку. Перемешиваем венчиком.

2. Добавляем молоко и снова перемешиваем.

3. Включаем нагрев и постоянно перемешивая, варим до загущения крема.

Торт ''Дамское счастье'': рецепт, не требующий выпечки

4. Добавляем сливочное масло, перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем охлаждаться.

5. В форму выкладываем печенье и покрываем сверху слоем крема.

Торт ''Дамское счастье'': рецепт, не требующий выпечки

6. Повторяем последнее действие до свершения крема. Последний слой должен быть кремовым.

Торт ''Дамское счастье'': рецепт, не требующий выпечки

7. Отправляем в холодильник на ночь, после чего присыпаем крошкой из печенья.

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