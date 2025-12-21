Шоколадный торт на темном пиве давно считается классикой домашней выпечки. Пиво в этом рецепте не ощущается как алкоголь, зато делает коржи насыщенными по вкусу, влажными и глубоко шоколадными. Именно поэтому торт из теста на пиве часто готовят для праздников, семейных встреч или как эффектный десерт "без лишних сложностей".

Идея приготовления торта на пиве опубликована на сайте The New York Times Cooking по рецепту Нигеллы Лоусон

Ингредиенты:

темное пиво – 1 стакан

сливочное масло (несоленое) – 10 столовых ложек

какао-порошок без сахара – ¾ стакана

сахар – 2 стакана

сметана – ¾ стакана

яйца – 2 шт.

ванильный экстракт – 1 ст.л.

пшеничная мука – 2 стакана

пищевая сода – 2½ ч.л.

сливочное масло – для смазывания формы

Ингредиенты для крема:

сахарная пудра – 1¼ стакана

сливочный сыр – 230 г

жирные сливки – ½ стакана

Способ приготовления:

1. Духовку разогрейте до 175 градусов. Разъемную форму диаметром около 23 см смажьте маслом и застелите дно пергаментом.

2. В кастрюле соедините пиво Guinness и сливочное масло. Нагревайте на слабом огне, пока масло полностью не растает.

3. Снимите с плиты, всыпьте какао и сахар и тщательно перемешайте венчиком до однородной массы.

4. В отдельной миске смешайте сметану, яйца и ванильный экстракт. Добавьте эту смесь к шоколадной основе с пивом.

5. Всыпьте муку и соду, еще раз хорошо перемешайте, чтобы тесто было гладким и без комочков.

6. Вылейте тесто в форму и выпекайте 45-60 минут, пока корж не поднимется и не станет упругим. Готовый торт оставьте охлаждаться в форме, затем полностью остудите.

7. Для крема просейте сахарную пудру, добавьте сливочный сыр комнатной температуры и взбейте до гладкой консистенции. Влейте сливки и взбивайте, пока крем не станет густым и легко намазываться.

8. Охлажденный торт выньте из формы, выложите на тарелку и покройте кремом только сверху. Такой способ подачи делает десерт похожим на бокал Guinness с характерной светлой "пеной".

Торт из теста на пиве – пример того, как простые ингредиенты дают яркий результат. Он выглядит эффектно, имеет насыщенный вкус и хорошо подходит как для праздничного стола, так и для домашнего чаепития.

