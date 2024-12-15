Торт "Монастырская изба" - это вкус детства. Мамы вечером готовили этот невероятно красивый десерт, а мы не могли дождаться утра, чтобы отведать его.

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Как приготовить этот торт точно знает шеф-повар Владимир Ярославский. В Instagram он рассказал все детали этого рецепта, по которому "Монастырская изба" получится еще вкуснее, чем в детстве.

Ингредиенты для начинки

Вишня без косточек – 900 гр

Сахар – 70 гр

Крахмал кукурузный – 50 гр

Ингредиенты для теста

Сметана 20% – 200 гр

Масло сливочное 82,5% – 200 гр

Сахар – 70 гр

Мука – 400 гр

Разрыхлитель – 8 гр

Ингредиенты для крема

Сметана 20% – 550 гр

Сахар – 180-200 гр

Сливки 35% – 350 мл

Шоколад – 70 гр

Способ приготовления

1. В размороженную вишню добавляем сахар и крахмал, постоянно перемешиваем, доводя до кипения и загущения смеси и ставим ее на балкон остыть.

2. Мягкое масло смешиваем со сметаной и сахаром и взбиваем, добавляем муку с разрыхлителем, быстро замешиваем тесто и охлаждаем в течение часа.

3. Тесто разделяем на 5 частей – примерно по 170 гр. Каждую часть раскатываем на пергаменте, добавляя немного муки, размером где-то 28 на 23 см.

4. На каждую полоску выкладываем около 60 гр начинки, сворачиваем в трубочку, хорошо защипываем шов, и швом вниз кладем на противень через пергамент.

5. Выпекаем при температуре 210 градусов в течение 15-16 минут.

6. В сметану добавляем сахар, перемешиваем, но не взбиваем. Через 10 мин сахар растает. Сливки взбиваем в пену и в 3 приема добавляем в сметану. Крем получится достаточно густой. При желании можно добавить пару капель лимонного сока.

7. На дно формы выкладываем немного крема. Более тонкие трубочки на низ каждый слой смазываем кремом.

8. Оставляем на ночь в холодильнике. Утром присыпаем тертым шоколадом.

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