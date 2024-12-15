Торт "Монастырская изба" для семейного чаепития: рецепт от звездного шеф-повара

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Торт 'Монастырская изба' для семейного чаепития: рецепт от звездного шеф-повара

Торт "Монастырская изба" - это вкус детства. Мамы вечером готовили этот невероятно красивый десерт, а мы не могли дождаться утра, чтобы отведать его.

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Как приготовить этот торт точно знает шеф-повар Владимир Ярославский. В Instagram он рассказал все детали этого рецепта, по которому  "Монастырская изба" получится еще вкуснее, чем в детстве.

Торт ''Монастырская изба'' для семейного чаепития: рецепт от звездного шеф-повара

Ингредиенты для начинки

  • Вишня без косточек – 900 гр
  • Сахар – 70 гр
  • Крахмал кукурузный – 50 гр

Ингредиенты для теста

  • Сметана 20% – 200 гр
  • Масло сливочное 82,5% – 200 гр
  • Сахар – 70 гр
  • Мука – 400 гр
  • Разрыхлитель – 8 гр

Ингредиенты для крема

  • Сметана 20% – 550 гр
  • Сахар – 180-200 гр
  • Сливки 35% – 350 мл
  • Шоколад – 70 гр

Способ приготовления

1. В размороженную вишню добавляем сахар и крахмал, постоянно перемешиваем, доводя до кипения и загущения смеси и ставим ее на балкон остыть.

Торт ''Монастырская изба'' для семейного чаепития: рецепт от звездного шеф-повара

2. Мягкое масло смешиваем со сметаной и сахаром и взбиваем, добавляем муку с разрыхлителем, быстро замешиваем тесто и охлаждаем в течение часа.

3. Тесто разделяем на 5 частей – примерно по 170 гр. Каждую часть раскатываем на пергаменте, добавляя немного муки, размером где-то 28 на 23 см.

4. На каждую полоску выкладываем около 60 гр начинки, сворачиваем в трубочку, хорошо защипываем шов, и швом вниз кладем на противень через пергамент.

Торт ''Монастырская изба'' для семейного чаепития: рецепт от звездного шеф-повара

5. Выпекаем при температуре 210 градусов в течение 15-16 минут.

6. В сметану добавляем сахар, перемешиваем, но не взбиваем. Через 10 мин сахар растает. Сливки взбиваем в пену и в 3 приема добавляем в сметану. Крем получится достаточно густой. При желании можно добавить пару капель лимонного сока.

Торт ''Монастырская изба'' для семейного чаепития: рецепт от звездного шеф-повара

7. На дно формы выкладываем немного крема. Более тонкие трубочки на низ каждый слой смазываем кремом.

8. Оставляем на ночь в холодильнике. Утром присыпаем тертым шоколадом.

Торт ''Монастырская изба'' для семейного чаепития: рецепт от звездного шеф-повара

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