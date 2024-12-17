Этот торт называют по-разному. Кто-то говорит "Монастырская изба", в то время как другие называют его "Смерекова хата". Встречаются также варианты "Улей" и "Пчелиные соты". В любом из этих случаев, речь идет об одном и том же, необычайно вкусном десерте, хорошо знакомом нам с детства.

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Как приготовить его по-новому, в Instagram рассказала фудблогер с ником julia food blog ua. Она подробно описала все тонкости процесса и, если следовать им, этот торт точно получится у всех.

Ингредиенты для теста

Мука – 330 гр

Какао – 65 гр

Разрыхлитель – 13 гр

Соль – 1/3 ч.л.

Сахар – 40 гр

Сливочное масло холодное – 200 гр

Сметана 15-20% – 200 гр

Ингредиенты для вишневой начинки

Вишни – 800 гр

Сахар – 150 гр

Крахмал кукурузный – 70 гр

Ингредиенты для крема

Сметана 20% – 400 гр

Сливки от 33% – 450 мл

Сахарная пудра – 90 гр

Молочный шоколад растопленный – 100 гр

Способ приготовления

1. Готовим тесто. Объединяем муку, какао, соль и разрушитель.

2. Добавляем нарезанное на маленькие кусочки масло. С помощью миксера, вилки или руками перетираем все в крошку.

3. Добавляем сметану и замешиваем тесто, прячем под пищевую пленку. Отправляем в холодильник на полтора-два часа.

4. Готовим начинку. Сахар перемешиваем с крахмалом и добавляем к вишням.

5. После закипания провариваем около минуты постоянно помешиваем.

6. Даем остыть.

7. Готовим крем. Пудру, охлажденные сливки и сметану взбиваем несколько минут до загущения.

8. Добавляем расплавленный тёплый шоколад, перемешиваем до однородности.

9. Формируем трубочки. Тесто делим на 15 частей, из каждой раскатываем тонкую полосу, края ровняем. Длина заготовки 27-30см.

10. С помощью кондитерского мешка выкладываем начинку. Осторожно закрываем края.

11. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом швом вниз.

12. Выпекаем трубочки при 175 градусах в течение 23-25 мин.

13. Собираем торт. Подложку промазываем кремом. Выкладываем 5 трубочек, далее снова крем.

14. Дальше уже выкладываем 4 трубочки. И таким образом формируем торт горькой. В конце остается выложить одну трубочку.

15. Сверху промазываем оставшийся торт кремом, присыпаем измельченным шоколадным печеньем и отправляем в холодильник минимум на 10 часов.

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