Торт "Монастырская изба" по-новому: просто добавьте шоколаду

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
15
Торт 'Монастырская изба' по-новому: просто добавьте шоколаду

Этот торт называют по-разному. Кто-то говорит "Монастырская изба", в то время как другие называют его "Смерекова хата". Встречаются также варианты "Улей" и "Пчелиные соты". В любом из этих случаев, речь идет об одном и том же, необычайно вкусном десерте, хорошо знакомом нам с детства.

Видео дня

Как приготовить его по-новому, в Instagram рассказала фудблогер с ником julia food blog ua. Она подробно описала все тонкости процесса и, если следовать им, этот торт точно получится у всех.

Торт ''Монастырская изба'' по-новому: просто добавьте шоколаду

Ингредиенты для теста

  • Мука – 330 гр
  • Какао – 65 гр
  • Разрыхлитель – 13 гр
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Сахар – 40 гр
  • Сливочное масло холодное – 200 гр
  • Сметана 15-20% – 200 гр

Ингредиенты для вишневой начинки

  • Вишни – 800 гр
  • Сахар – 150 гр
  • Крахмал кукурузный – 70 гр

Ингредиенты для крема

  • Сметана 20% – 400 гр
  • Сливки от 33% – 450 мл
  • Сахарная пудра – 90 гр
  • Молочный шоколад растопленный – 100 гр

Способ приготовления

1. Готовим тесто. Объединяем муку, какао, соль и разрушитель.

Торт ''Монастырская изба'' по-новому: просто добавьте шоколаду

2. Добавляем нарезанное на маленькие кусочки масло. С помощью миксера, вилки или руками перетираем все в крошку.

3. Добавляем сметану и замешиваем тесто, прячем под пищевую пленку. Отправляем в холодильник на полтора-два часа.

4. Готовим начинку. Сахар перемешиваем с крахмалом и добавляем к вишням.

Торт ''Монастырская изба'' по-новому: просто добавьте шоколаду

5. После закипания провариваем около минуты постоянно помешиваем.

6. Даем остыть.

7. Готовим крем. Пудру, охлажденные сливки и сметану взбиваем несколько минут до загущения.

Торт ''Монастырская изба'' по-новому: просто добавьте шоколаду

8. Добавляем расплавленный тёплый шоколад, перемешиваем до однородности.

9. Формируем трубочки. Тесто делим на 15 частей, из каждой раскатываем тонкую полосу, края ровняем. Длина заготовки 27-30см.

10. С помощью кондитерского мешка выкладываем начинку. Осторожно закрываем края.

11. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом швом вниз.

12. Выпекаем трубочки при 175 градусах в течение 23-25 мин.

13. Собираем торт. Подложку промазываем кремом. Выкладываем 5 трубочек, далее снова крем.

Торт ''Монастырская изба'' по-новому: просто добавьте шоколаду

14. Дальше уже выкладываем 4 трубочки. И таким образом формируем торт горькой. В конце остается выложить одну трубочку.

15. Сверху промазываем оставшийся торт кремом, присыпаем измельченным шоколадным печеньем и отправляем в холодильник минимум на 10 часов.

Торт ''Монастырская изба'' по-новому: просто добавьте шоколаду

На OBOZ.UA есть рецепты и других тортов:

Рецептыдесерт

Сейчас мы готовим

Все рецепты