Торт "Три молока": как приготовить популярный десерт в домашних условиях

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
336
"Три молока" – очень воздушный и нежный торт на празднование или для уютных семейных чаепитий. Сначала нужно испечь мягкий бисквит, а затем пропитать его молочным кремом. Следуйте пошаговой технологии, и результат точно получится удачный.

Идея приготовления торта "Три молока" опубликована на странице фудблогера nikiishiina в Instagram.

Ингредиенты для бисквита:

  • яйцо – 6 шт.
  • сахар – 240 г
  • мука – 240 г
  • крахмал кукурузный – 40 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • кипяток – 80 мл.
  • масло растительное – 60 мл.

Ингредиенты для первого крема:

  • сгущенное молоко – 250 г
  • вареное сгущенное молоко – 100 г
  • топленое молоко – 100 мл.

Ингредиенты для второго крема:

  • сливки 33 % – 80 мл.
  • маскарпоне – 250 г

Способ приготовления:

1. Для бисквита взбить яйца в стабильную рыхлую белую массу.

2. Муку смешать с крахмалом и порционно вмешать.

3. В конце добавить масло и кипяток.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.

5. Для первого крема смешать сгущенное молоко, вареную сгущенку и топленое молоко. Можно немного подогреть, так будет легче объединить ингредиенты.

6. Для другого воздушного крема взбить сливки и маскарпоне до однородности, масса получится воздушной и гладкой.

7. Слой бисквита пропитать первым кремом, далее крем на основе маскарпоне. И так несколько слоев.

8. При подаче украсить любимыми орешками.

