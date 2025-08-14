Торт "Три молока": как приготовить популярный десерт в домашних условиях
"Три молока" – очень воздушный и нежный торт на празднование или для уютных семейных чаепитий. Сначала нужно испечь мягкий бисквит, а затем пропитать его молочным кремом. Следуйте пошаговой технологии, и результат точно получится удачный.
Идея приготовления торта "Три молока" опубликована на странице фудблогера nikiishiina в Instagram.
Ингредиенты для бисквита:
- яйцо – 6 шт.
- сахар – 240 г
- мука – 240 г
- крахмал кукурузный – 40 г
- разрыхлитель – 10 г
- кипяток – 80 мл.
- масло растительное – 60 мл.
Ингредиенты для первого крема:
- сгущенное молоко – 250 г
- вареное сгущенное молоко – 100 г
- топленое молоко – 100 мл.
Ингредиенты для второго крема:
- сливки 33 % – 80 мл.
- маскарпоне – 250 г
Способ приготовления:
1. Для бисквита взбить яйца в стабильную рыхлую белую массу.
2. Муку смешать с крахмалом и порционно вмешать.
3. В конце добавить масло и кипяток.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.
5. Для первого крема смешать сгущенное молоко, вареную сгущенку и топленое молоко. Можно немного подогреть, так будет легче объединить ингредиенты.
6. Для другого воздушного крема взбить сливки и маскарпоне до однородности, масса получится воздушной и гладкой.
7. Слой бисквита пропитать первым кремом, далее крем на основе маскарпоне. И так несколько слоев.
8. При подаче украсить любимыми орешками.
