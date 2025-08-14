"Три молока" – очень воздушный и нежный торт на празднование или для уютных семейных чаепитий. Сначала нужно испечь мягкий бисквит, а затем пропитать его молочным кремом. Следуйте пошаговой технологии, и результат точно получится удачный.

Ингредиенты для бисквита:

яйцо – 6 шт.

сахар – 240 г

мука – 240 г

крахмал кукурузный – 40 г

разрыхлитель – 10 г

кипяток – 80 мл.

масло растительное – 60 мл.

Ингредиенты для первого крема:

сгущенное молоко – 250 г

вареное сгущенное молоко – 100 г

топленое молоко – 100 мл.

Ингредиенты для второго крема:

сливки 33 % – 80 мл.

маскарпоне – 250 г

Способ приготовления:

1. Для бисквита взбить яйца в стабильную рыхлую белую массу.

2. Муку смешать с крахмалом и порционно вмешать.

3. В конце добавить масло и кипяток.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.

5. Для первого крема смешать сгущенное молоко, вареную сгущенку и топленое молоко. Можно немного подогреть, так будет легче объединить ингредиенты.

6. Для другого воздушного крема взбить сливки и маскарпоне до однородности, масса получится воздушной и гладкой.

7. Слой бисквита пропитать первым кремом, далее крем на основе маскарпоне. И так несколько слоев.

8. При подаче украсить любимыми орешками.

