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Тосты с шоколадной пастой за 5 минут: вместо любого торта и пирога
Обычный тостовый хлеб может быть отличной основой для приготовления вкусных бутербродов, сэндвичей, а также сладких тостов с бананом, кремом, нутеллой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных тостов с нутеллой, которые готовятся всего 5 минут.
Ингредиенты:
- хлеб тостовый или батон
- Нутелла
- яйцо + молоко
- масло для жарки
- сахар
Способ приготовления:
1. Берем два кусочка хлеба, смазываем их шоколадной пастой и складываем вместе. Разрезаем на четыре части.
2. Далее смешиваем яйцо с молоком.
3. На сковороду наливаем немного растительного масла и погружаем каждый кусочек хлеба в яйцо. Обжариваем на среднем огне до золотистой корочки.
4. Затем обваляйте в сахаре и можно есть!
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