Тосты с шоколадной пастой за 5 минут: вместо любого торта и пирога

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт тостов

Обычный тостовый хлеб может быть отличной основой для приготовления вкусных бутербродов, сэндвичей, а также сладких тостов с бананом, кремом, нутеллой.

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Вкусные тосты с нутеллой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных тостов с нутеллой, которые готовятся всего 5 минут.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • хлеб тостовый или батон
  • Нутелла
  • яйцо + молоко
  • масло для жарки
  • сахар

Способ приготовления:

1. Берем два кусочка хлеба, смазываем их шоколадной пастой и складываем вместе. Разрезаем на четыре части.

Хлеб с нутеллой

2. Далее смешиваем яйцо с молоком.

3. На сковороду наливаем немного растительного масла и погружаем каждый кусочек хлеба в яйцо. Обжариваем на среднем огне до золотистой корочки.

Сколько готовить сэндвичи

4. Затем обваляйте в сахаре и можно есть!

Готовые тосты

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