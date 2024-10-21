Обычный тостовый хлеб может быть отличной основой для приготовления вкусных бутербродов, сэндвичей, а также сладких тостов с бананом, кремом, нутеллой.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных тостов с нутеллой, которые готовятся всего 5 минут.

Ингредиенты:

хлеб тостовый или батон

Нутелла

яйцо + молоко

масло для жарки

сахар

Способ приготовления:

1. Берем два кусочка хлеба, смазываем их шоколадной пастой и складываем вместе. Разрезаем на четыре части.

2. Далее смешиваем яйцо с молоком.

3. На сковороду наливаем немного растительного масла и погружаем каждый кусочек хлеба в яйцо. Обжариваем на среднем огне до золотистой корочки.

4. Затем обваляйте в сахаре и можно есть!

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