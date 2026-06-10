Кабачки – идеальные овощи для запекания, а также из них можно сделать икру, рагу, соте, запеканки и лазанью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-закуски из запеченных кабачков.

Ингредиенты:

2 молодые кабачки

1 ст. л. растительного масла

небольшой пучок укропа

соль и перец

Для соуса:

2-3 ст. л. греческого йогурта

1 ч. л. неострой горчицы

1 ч. л. соевого соуса

1 зубчик чеснока

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки кружочками, не тонкими, немного посолите и оставьте на 10 минут. После этого уберите влагу бумажными полотенцами, добавьте масло и хорошо перемешайте.

2. Разложите кабачки на противень с пергаментом в один слой и запекайте около 20 минут при температуре 200°C до легкой золотистой корочки, режим конвекции.

3. Соус: смешайте йогурт, горчицу, соевый соус и измельченный чеснок.

4. Готовые кабачки можно подавать сразу или дать им немного остыть. Добавьте соус, посыпьте свежим укропом и перемешайте.

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