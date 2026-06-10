Трендовая закуска из кабачков, со сметаной и чесноком: рецепт блюда, которое понравится всем
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Кабачки – идеальные овощи для запекания, а также из них можно сделать икру, рагу, соте, запеканки и лазанью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-закуски из запеченных кабачков.
Ингредиенты:
- 2 молодые кабачки
- 1 ст. л. растительного масла
- небольшой пучок укропа
- соль и перец
Для соуса:
- 2-3 ст. л. греческого йогурта
- 1 ч. л. неострой горчицы
- 1 ч. л. соевого соуса
- 1 зубчик чеснока
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачки кружочками, не тонкими, немного посолите и оставьте на 10 минут. После этого уберите влагу бумажными полотенцами, добавьте масло и хорошо перемешайте.
2. Разложите кабачки на противень с пергаментом в один слой и запекайте около 20 минут при температуре 200°C до легкой золотистой корочки, режим конвекции.
3. Соус: смешайте йогурт, горчицу, соевый соус и измельченный чеснок.
4. Готовые кабачки можно подавать сразу или дать им немного остыть. Добавьте соус, посыпьте свежим укропом и перемешайте.
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