Трендовая закуска из кабачков, со сметаной и чесноком: рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
906
Трендовая закуска из кабачков, со сметаной и чесноком: рецепт блюда, которое понравится всем
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Кабачки – идеальные овощи для запекания, а также из них можно сделать икру, рагу, соте, запеканки и лазанью.

Трендовая закуска из кабачков, со сметаной и чесноком: рецепт блюда, которое понравится всем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-закуски из запеченных кабачков.

Ингредиенты: 

  • 2 молодые кабачки
  • 1 ст. л. растительного масла
  • небольшой пучок укропа
  • соль и перец

Для соуса:

  • 2-3 ст. л. греческого йогурта
  • 1 ч. л. неострой горчицы
  • 1 ч. л. соевого соуса
  • 1 зубчик чеснока

Способ приготовления: 

1. Нарежьте кабачки кружочками, не тонкими, немного посолите и оставьте на 10 минут. После этого уберите влагу бумажными полотенцами, добавьте масло и хорошо перемешайте.

Трендовая закуска из кабачков, со сметаной и чесноком: рецепт блюда, которое понравится всем

2. Разложите кабачки на противень с пергаментом в один слой и запекайте около 20 минут при температуре 200°C до легкой золотистой корочки, режим конвекции.

Трендовая закуска из кабачков, со сметаной и чесноком: рецепт блюда, которое понравится всем

3. Соус: смешайте йогурт, горчицу, соевый соус и измельченный чеснок.

Трендовая закуска из кабачков, со сметаной и чесноком: рецепт блюда, которое понравится всем

4. Готовые кабачки можно подавать сразу или дать им немного остыть. Добавьте соус, посыпьте свежим укропом и перемешайте.

Трендовая закуска из кабачков, со сметаной и чесноком: рецепт блюда, которое понравится всем

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