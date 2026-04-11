Трендовое шоколадное печенье трещинками: как приготовить
Трендовое печенье трещинками можно очень легко приготовить в домашних условиях. Этот десерт особенно нравится детям и отлично подходит для уютного чаепития всей семьей.
Идея приготовления трендового печенья с трещинками опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- сахарная пудра – 200 г (+ для обкатки)
- какао – 60 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ванильный сахар – 10 г
- щепотка соли
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешать и просеять сухие ингредиенты.
2. Добавить яйца и растопленное масло, перемешать.
3. Поставить тесто в холодильник на час.
4. Разделить на кусочки, сформировать шарики.
5. Обвалять в сахарной пудре
6. Выпекать при температуре 180°C 15 минут.
