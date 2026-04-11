Трендовое печенье трещинками можно очень легко приготовить в домашних условиях. Этот десерт особенно нравится детям и отлично подходит для уютного чаепития всей семьей.

Идея приготовления трендового печенья с трещинками опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 200 г

сахарная пудра – 200 г (+ для обкатки)

какао – 60 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

ванильный сахар – 10 г

щепотка соли

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешать и просеять сухие ингредиенты.

2. Добавить яйца и растопленное масло, перемешать.

3. Поставить тесто в холодильник на час.

4. Разделить на кусочки, сформировать шарики.

5. Обвалять в сахарной пудре

6. Выпекать при температуре 180°C 15 минут.

