Трендовый кабачковый салат-закуска по-грузински: рецепт блюда, которое понравится всем
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Кабачки – лучший овощ для приготовления очень вкусных салатов, закусок, запеканок, пирогов, блинов. Еще его можно просто вкусно запечь в духовке, нафаршировать и сделать полезное рагу.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата-закуски из запеченных кабачков с грибами.
Ингредиенты:
- 1 небольшой кабачок
- 250 г шампиньонов
- 1 чеснок
- пучок укропа
- 120 г греческого йогурта
- 1 ст.л соевого соуса
- грецкие орехи (по желанию)
Способ приготовления:
1. Кабачок нарезаем кружочками и выкладываем на пергамент, запекаем в духовке при 200С. Грибы можно запечь вместе с кабачками.
2. Для соуса: в блендер кладем пучок укропа, греческий йогурт, запеченный чеснок и соевый соус.
3. Перед подачей добавьте орехи.
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