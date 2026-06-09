Трендовый кабачковый салат-закуска по-грузински: рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
753
Трендовый кабачковый салат-закуска по-грузински: рецепт блюда, которое понравится всем
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Кабачки – лучший овощ для приготовления очень вкусных салатов, закусок, запеканок, пирогов, блинов. Еще его можно просто вкусно запечь в духовке, нафаршировать и сделать полезное рагу.

Трендовый кабачковый салат-закуска по-грузински: рецепт блюда, которое понравится всем

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата-закуски из запеченных кабачков с грибами.

Ингредиенты:

  • 1 небольшой кабачок
  • 250 г шампиньонов
  • 1 чеснок
  • пучок укропа
  • 120 г греческого йогурта
  • 1 ст.л соевого соуса
  • грецкие орехи (по желанию)

Способ приготовления: 

1. Кабачок нарезаем кружочками и выкладываем на пергамент, запекаем в духовке при 200С. Грибы можно запечь вместе с кабачками. 

Трендовый кабачковый салат-закуска по-грузински: рецепт блюда, которое понравится всем

2. Для соуса: в блендер кладем пучок укропа, греческий йогурт, запеченный чеснок и соевый соус.

Трендовый кабачковый салат-закуска по-грузински: рецепт блюда, которое понравится всем

3. Перед подачей добавьте орехи.

Трендовый кабачковый салат-закуска по-грузински: рецепт блюда, которое понравится всем

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