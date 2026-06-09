Кабачки – лучший овощ для приготовления очень вкусных салатов, закусок, запеканок, пирогов, блинов. Еще его можно просто вкусно запечь в духовке, нафаршировать и сделать полезное рагу.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата-закуски из запеченных кабачков с грибами.

Ингредиенты:

1 небольшой кабачок

250 г шампиньонов

1 чеснок

пучок укропа

120 г греческого йогурта

1 ст.л соевого соуса

грецкие орехи (по желанию)

Способ приготовления:

1. Кабачок нарезаем кружочками и выкладываем на пергамент, запекаем в духовке при 200С. Грибы можно запечь вместе с кабачками.

2. Для соуса: в блендер кладем пучок укропа, греческий йогурт, запеченный чеснок и соевый соус.

3. Перед подачей добавьте орехи.

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