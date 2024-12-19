Десерт "Сосновые шишки" – стильный и простой вариант для праздничного стола, который точно удивит ваших гостей. Из минимального набора ингредиентов вы сможете создать эффектное и вкусное блюдо, идеально дополнившее новогоднюю атмосферу. Благодаря хлопьям, имитирующим чешуйки шишек, десерт выглядит очень реалистично, а сладкая основа из печенья и сгущенки добавляет нежности и насыщенного вкуса.

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Идея приготовления десерта "Сосновые шишки" опубликована на странице фудблогера Ирины Лазун (iren.lazun) в Instagram. Украсьте готовые "шишки" сахарной пудрой для создания зимнего эффекта. Этот трендовый рецепт станет настоящим хитом вашего праздника.

Ингредиенты:

песочное печенье или бисквит – 180 г

сливочное масло – 40 г

сгущенка – 4-5 ст л (если масса не будет липнуть, добавляем еще)

какао – 2 ст л

хлопья шоколадные

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить в блендере до состояния крошки (важно измельчить).

2. Добавить какао, растопленное сливочное масло, сгущенку, должна получиться масса, которая легко лепится.

3. Сформировать шишки.

4. Прикрепить хлопья.

5. Внизу по кругу друг у друга, все остальные сверху в шахматном порядке.

6. При подаче присыпать сахарной пудрой.

7. Можно серединку сделать с какой-нибудь начинкой (нутелла или сгущенка).

8. Также можно взять 180 г шоколадного печенья и 150 г крем-сыра, получатся тоже очень вкусные шишки.

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