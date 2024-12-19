Трендовый новогодний десерт "Шишки": удивите своих гостей эффектной подачей
Десерт "Сосновые шишки" – стильный и простой вариант для праздничного стола, который точно удивит ваших гостей. Из минимального набора ингредиентов вы сможете создать эффектное и вкусное блюдо, идеально дополнившее новогоднюю атмосферу. Благодаря хлопьям, имитирующим чешуйки шишек, десерт выглядит очень реалистично, а сладкая основа из печенья и сгущенки добавляет нежности и насыщенного вкуса.
Идея приготовления десерта "Сосновые шишки" опубликована на странице фудблогера Ирины Лазун (iren.lazun) в Instagram. Украсьте готовые "шишки" сахарной пудрой для создания зимнего эффекта. Этот трендовый рецепт станет настоящим хитом вашего праздника.
Ингредиенты:
- песочное печенье или бисквит – 180 г
- сливочное масло – 40 г
- сгущенка – 4-5 ст л (если масса не будет липнуть, добавляем еще)
- какао – 2 ст л
- хлопья шоколадные
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить в блендере до состояния крошки (важно измельчить).
2. Добавить какао, растопленное сливочное масло, сгущенку, должна получиться масса, которая легко лепится.
3. Сформировать шишки.
4. Прикрепить хлопья.
5. Внизу по кругу друг у друга, все остальные сверху в шахматном порядке.
6. При подаче присыпать сахарной пудрой.
7. Можно серединку сделать с какой-нибудь начинкой (нутелла или сгущенка).
8. Также можно взять 180 г шоколадного печенья и 150 г крем-сыра, получатся тоже очень вкусные шишки.
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