Цвибак – это когда-то популярное блюдо украинской кухни, которое сейчас, к сожалению, оказалось немного подзабытым. По своей сути, цвибак – это бисквит с сухофруками, который после выпекания нарезают на ломтики и подсушивают. Обычно это блюдо подавалось на Рождество.

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Как приготовить цвибак так, чтобы его вкус точно поразил всех, в Instagram рассказали в блоге palyanytsyabread. Приготовив ее только раз, это блюдо вернет свою популярность.

Ингредиенты

Яйца – 4 шт

Сахар – 200 гр

Мука – 200 гр (или 65 гр крахмала +135 гр муки)

Орехи – 200 гр

Сухофрукты – 200 гр

Соль – щепотка

Сода – ½ ч.л.

Экстракт ванили

Способ приготовления

1. Орешки поджарьте в духовке, фундук и грецкие очистите от шелухи, охладите.

2. Духовку нагрейте до 200°.

3. Белки взбейте с солью в стойкую пену, начните постепенно добавлять сахар, каждый раз бейте, пока не растворится. Должна получиться крутая стойка меренга.

4. Сухофрукты обваляйте в муке, добавьте вместе с орехами.

5. В желтки добавьте ванильный экстракт, смешайте вилкой.

6. Просейте муку вместе с содой на белки, сверху – желтки, перемешайте на минимальной скорости.

7. Выложите в форму, застеленную пергаментом.

8. Выпекайте в течение 15 мин. при 200, затем еще 40-45 мин. при 180—170, следите, чтобы не горело.

9. Охладите на решетке, нашинкуйте, запеките полчасика при 160.

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