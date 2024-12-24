Цвибак: что это такое и где в Украине его пекут на Рождество
Цвибак – это когда-то популярное блюдо украинской кухни, которое сейчас, к сожалению, оказалось немного подзабытым. По своей сути, цвибак – это бисквит с сухофруками, который после выпекания нарезают на ломтики и подсушивают. Обычно это блюдо подавалось на Рождество.
Как приготовить цвибак так, чтобы его вкус точно поразил всех, в Instagram рассказали в блоге palyanytsyabread. Приготовив ее только раз, это блюдо вернет свою популярность.
Ингредиенты
- Яйца – 4 шт
- Сахар – 200 гр
- Мука – 200 гр (или 65 гр крахмала +135 гр муки)
- Орехи – 200 гр
- Сухофрукты – 200 гр
- Соль – щепотка
- Сода – ½ ч.л.
- Экстракт ванили
Способ приготовления
1. Орешки поджарьте в духовке, фундук и грецкие очистите от шелухи, охладите.
2. Духовку нагрейте до 200°.
3. Белки взбейте с солью в стойкую пену, начните постепенно добавлять сахар, каждый раз бейте, пока не растворится. Должна получиться крутая стойка меренга.
4. Сухофрукты обваляйте в муке, добавьте вместе с орехами.
5. В желтки добавьте ванильный экстракт, смешайте вилкой.
6. Просейте муку вместе с содой на белки, сверху – желтки, перемешайте на минимальной скорости.
7. Выложите в форму, застеленную пергаментом.
8. Выпекайте в течение 15 мин. при 200, затем еще 40-45 мин. при 180—170, следите, чтобы не горело.
9. Охладите на решетке, нашинкуйте, запеките полчасика при 160.
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