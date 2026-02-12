Тушеная капуста – одно из самых вкусных и сытных блюд, которое можно готовить с грибами, морковью, луком. Для яркого вкуса можно добавить еще квашеную капусту, специи, чеснок, тмин.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, в меру сладкой тушеной капусты, с морковью и специями.

Ингредиенты:

Свежая капуста 500-800 г.

Квашеная капуста 300-500 г (лучше брать пропорцию 1:1 или 2:1 в пользу свежей).

Лук и морковь по 1-2 шт.

Томатная паста (1-2 ст. л.)

Сахар (1 ч. л. для баланса)

Лавровый лист, тмин

Способ приготовления:

1. Подготовка квашеной капусты, если она слишком кислая, промой её холодной водой или предварительно отвари 15 минут.

2. Зажарка: обжарьте лук и морковь на растительном масле до мягкости.

3. Первым делом квашеную капусту тушите дольше свежей (45-60 минут), поэтому отправляй ее на сковороду первой. Добавьте немного воды или бульона и тушите под крышкой около 20 минут. После добавьте нашинкованную свежую капусту. Перемешайте и туши все вместе еще 20-30 минут. А 10 минут до готовности добавьте томатную пасту, сахар, соль (осторожно, квашеная уже соленая) и специи.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: