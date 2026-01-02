Тушеная капуста – блюдо, которое умеет готовить каждый, ведь никаких усилий для этого не нужно. Секрет вкусного блюда – в томатной пасте, а также специях, которые нужно добавить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной тушеной капусты с чесноком и томатной пастой.

Ингредиенты:

1 капуста 1,5 кг

1 средняя морковь

1 средний лук

3-4 зубчика чеснока

1,5 ст. л. томатной пасты

100-150 мл воды

соль, перец, растительное масло, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Нарежьте тонко капусту, натрите морковь, лук кубиком. Все обжарьте.

2. Добавьте томатную пасту и специи, тертый чеснок, влейте воду и тушите под крышкой.

Подавайте с сосисками, так будет еще вкуснее!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: