Тушеная капуста по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
Тушеная капуста – блюдо, которое умеет готовить каждый, ведь никаких усилий для этого не нужно. Секрет вкусного блюда – в томатной пасте, а также специях, которые нужно добавить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной тушеной капусты с чесноком и томатной пастой.
Ингредиенты:
- 1 капуста 1,5 кг
- 1 средняя морковь
- 1 средний лук
- 3-4 зубчика чеснока
- 1,5 ст. л. томатной пасты
- 100-150 мл воды
- соль, перец, растительное масло, лавровый лист
Способ приготовления:
1. Нарежьте тонко капусту, натрите морковь, лук кубиком. Все обжарьте.
2. Добавьте томатную пасту и специи, тертый чеснок, влейте воду и тушите под крышкой.
Подавайте с сосисками, так будет еще вкуснее!
