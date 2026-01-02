Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Тушеная капуста по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,4 т.
Тушеная капуста по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Тушеная капуста – блюдо, которое умеет готовить каждый, ведь никаких усилий для этого не нужно. Секрет вкусного блюда – в томатной пасте, а также специях, которые нужно добавить.

Тушеная капуста по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной тушеной капусты с чесноком и томатной пастой.

Ингредиенты:

  • 1 капуста 1,5 кг
  • 1 средняя морковь
  • 1 средний лук
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1,5 ст. л. томатной пасты
  • 100-150 мл воды
  • соль, перец, растительное масло, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Нарежьте тонко капусту, натрите морковь, лук кубиком. Все обжарьте.

Тушеная капуста по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

2. Добавьте томатную пасту и специи, тертый чеснок, влейте воду и тушите под крышкой.

Тушеная капуста по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Подавайте с сосисками, так будет еще вкуснее!

Тушеная капуста по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты