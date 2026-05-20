Тушеная капуста по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
Тушеная капуста – лучшее домашнее блюдо для обеда и ужина. Ко всему – готовится капуста очень просто, все что нужно – мелко нарезать ее, и добавить для яркого вкуса чеснок тертый, томатную пасту.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной тушеной капусты, с томатной пастой и специями.
Ингредиенты:
- капуста
- морковь
- лук
- томатная паста или кетчуп
- вода
- специи
- лавровый лист
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте капусту, лук полукольцами, морковь натрите, чеснок также натрите.
2. Обжарьте сначала капусту, добавьте лук, перемешайте.
3. Смешайте кетчуп с водой, залейте капусту, добавьте специи и тушите под крышкой. В конце добавьте лавровый лист.
