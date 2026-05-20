Тушеная капуста по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
Тушеная капуста – лучшее домашнее блюдо для обеда и ужина. Ко всему – готовится капуста очень просто, все что нужно – мелко нарезать ее, и добавить для яркого вкуса чеснок тертый, томатную пасту.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной тушеной капусты, с томатной пастой и специями.

Ингредиенты:

  • капуста
  • морковь
  • лук
  • томатная паста или кетчуп
  • вода
  • специи
  • лавровый лист

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, лук полукольцами, морковь натрите, чеснок также натрите.

2. Обжарьте сначала капусту, добавьте лук, перемешайте.

3. Смешайте кетчуп с водой, залейте капусту, добавьте специи и тушите под крышкой. В конце добавьте лавровый лист. 

