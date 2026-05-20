Тушеная капуста – лучшее домашнее блюдо для обеда и ужина. Ко всему – готовится капуста очень просто, все что нужно – мелко нарезать ее, и добавить для яркого вкуса чеснок тертый, томатную пасту.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной тушеной капусты, с томатной пастой и специями.

Ингредиенты:

капуста

морковь

лук

томатная паста или кетчуп

вода

специи

лавровый лист

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, лук полукольцами, морковь натрите, чеснок также натрите.

2. Обжарьте сначала капусту, добавьте лук, перемешайте.

3. Смешайте кетчуп с водой, залейте капусту, добавьте специи и тушите под крышкой. В конце добавьте лавровый лист.

