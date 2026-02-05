Тушеная картошка с мясом на обед: как приготовить: как приготовить
Картофель и немного мяса всегда есть на кухне, поэтому эти компоненты можно использовать для приготовления сытного обеда. Очень вкусно и быстро будет все это протушить. Не понадобятся никакие дополнения, потому что у вас получится полноценное блюдо.
Идея приготовления тушеного картофеля с мясом на обед опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо – 1 кг.
- картофель 1 кг.
- морковь – 1 шт.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 5 зубчиков
- томатный соус – 2-3 ст.л.
- специи по вкусу
- любимая зелень
Способ приготовления:
1. На большом огне обжарить мясо до золотистости.
2. Добавить лук, снова обжарить.
3. Добавить натертую морковь и мелко нарезанный чеснок, специи.
4. Залить стаканом воды и тушить на маленьком огне под крышкой до мягкости мяса.
5. Затем добавить крупно нарезанный картофель, снова стакан воды и тушить до готовности картофеля.
6. В конце добавить томатный соус.
7. Перемешать и посыпать зеленью.
