Картофель и немного мяса всегда есть на кухне, поэтому эти компоненты можно использовать для приготовления сытного обеда. Очень вкусно и быстро будет все это протушить. Не понадобятся никакие дополнения, потому что у вас получится полноценное блюдо.

Идея приготовления тушеного картофеля с мясом на обед опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

мясо – 1 кг.

картофель 1 кг.

морковь – 1 шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 5 зубчиков

томатный соус – 2-3 ст.л.

специи по вкусу

любимая зелень

Способ приготовления:

1. На большом огне обжарить мясо до золотистости.

2. Добавить лук, снова обжарить.

3. Добавить натертую морковь и мелко нарезанный чеснок, специи.

4. Залить стаканом воды и тушить на маленьком огне под крышкой до мягкости мяса.

5. Затем добавить крупно нарезанный картофель, снова стакан воды и тушить до готовности картофеля.

6. В конце добавить томатный соус.

7. Перемешать и посыпать зеленью.

