Тушеная картошка с мясом на ужин: делимся простым рецептом
Тушеная картошка с мясом – одно из самых популярных блюд для сытного ужина. Оно готовится из простых ингредиентов и всегда получается ароматным. Такой вариант хорошо подходит для семейного меню. Блюдо получается мягким, сочным и очень вкусным. К тому же приготовление не требует сложных кулинарных навыков.
Идея приготовления вкусного тушеного картофеля на ужин опубликована на странице фудблогера foodblog oksana в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо (свинина или другое по вкусу) – 500 г
- картофель – 8-10 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- болгарский перец – по желанию
- вода – по необходимости
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- приправа для картофеля – по вкусу
- зелень – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала нарежьте мясо небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте мясо до легкой румяной корочки.
2. Далее добавьте нарезанный лук и морковь, нарезанную полукольцами или кружочками. Перемешайте и обжарьте несколько минут до мягкости овощей.
3. По желанию добавьте нарезанный болгарский перец. Посолите, добавьте перец и любимые специи. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
4. После этого добавьте нарезанный кусочками картофель. Еще раз перемешайте и залейте водой почти до уровня картофеля, чтобы ингредиенты хорошо протушились.
5. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой и тушите на небольшом огне примерно 50–60 минут до мягкости картофеля.
6. Готовое блюдо перемешайте и посыпьте измельченной зеленью перед подачей. Тушеная картошка с мясом получается ароматной, сытной и отлично подходит для домашнего ужина.
