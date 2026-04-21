Тушеная картошка с мясом – одно из самых популярных блюд для сытного ужина. Оно готовится из простых ингредиентов и всегда получается ароматным. Такой вариант хорошо подходит для семейного меню. Блюдо получается мягким, сочным и очень вкусным. К тому же приготовление не требует сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления вкусного тушеного картофеля на ужин опубликована на странице фудблогера foodblog oksana в Instagram.

Ингредиенты:

мясо (свинина или другое по вкусу) – 500 г

картофель – 8-10 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – по желанию

вода – по необходимости

соль – по вкусу

перец – по вкусу

паприка – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

приправа для картофеля – по вкусу

зелень – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала нарежьте мясо небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте мясо до легкой румяной корочки.

2. Далее добавьте нарезанный лук и морковь, нарезанную полукольцами или кружочками. Перемешайте и обжарьте несколько минут до мягкости овощей.

3. По желанию добавьте нарезанный болгарский перец. Посолите, добавьте перец и любимые специи. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

4. После этого добавьте нарезанный кусочками картофель. Еще раз перемешайте и залейте водой почти до уровня картофеля, чтобы ингредиенты хорошо протушились.

5. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой и тушите на небольшом огне примерно 50–60 минут до мягкости картофеля.

6. Готовое блюдо перемешайте и посыпьте измельченной зеленью перед подачей. Тушеная картошка с мясом получается ароматной, сытной и отлично подходит для домашнего ужина.

