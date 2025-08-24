Тушеные баклажаны со сметаной и чесноком: делимся простым рецептом сезонного блюда
Очень вкусно баклажаны можно приготовить просто на сковородке. Протушите овощи со сметаной, добавив чеснок, а также много зелени. Такое блюдо можно есть в самостоятельном виде или подавать с любимым мясом.
Идея приготовления тушеных баклажанов со сметаной опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- сметана – 3 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- яйца – 2 шт.
- зелень
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны почистить и нарезать на средние кусочки.
2. Добавить яйца.
3. Хорошо перемешать и оставить на 15 минут.
4. Нарезать лук и поджарить его на растительном масле минуты три.
5. Добавить баклажаны и все помешать.
6. Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне минут 7, не забывать помешивать.
7. Добавить сметану, специи и нарезанную зелень и чеснок.
8. Накрыть и тушить еще несколько минут.
