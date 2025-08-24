Тушеные баклажаны со сметаной и чесноком: делимся простым рецептом сезонного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
105
Тушеные баклажаны со сметаной и чесноком: делимся простым рецептом сезонного блюда

Очень вкусно баклажаны можно приготовить просто на сковородке. Протушите овощи со сметаной, добавив чеснок, а также много зелени. Такое блюдо можно есть в самостоятельном виде или подавать с любимым мясом.

Идея приготовления тушеных баклажанов со сметаной опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Тушеные баклажаны со сметаной и чесноком: делимся простым рецептом сезонного блюда

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сметана – 3 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • яйца – 2 шт.
  • зелень
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Тушеные баклажаны со сметаной и чесноком: делимся простым рецептом сезонного блюда

1. Баклажаны почистить и нарезать на средние кусочки.

2. Добавить яйца.

Тушеные баклажаны со сметаной и чесноком: делимся простым рецептом сезонного блюда

3. Хорошо перемешать и оставить на 15 минут.

4. Нарезать лук и поджарить его на растительном масле минуты три.

Тушеные баклажаны со сметаной и чесноком: делимся простым рецептом сезонного блюда

5. Добавить баклажаны и все помешать.

Тушеные баклажаны со сметаной и чесноком: делимся простым рецептом сезонного блюда

6. Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне минут 7, не забывать помешивать.

Тушеные баклажаны со сметаной и чесноком: делимся простым рецептом сезонного блюда

7. Добавить сметану, специи и нарезанную зелень и чеснок.

8. Накрыть и тушить еще несколько минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты