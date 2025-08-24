Очень вкусно баклажаны можно приготовить просто на сковородке. Протушите овощи со сметаной, добавив чеснок, а также много зелени. Такое блюдо можно есть в самостоятельном виде или подавать с любимым мясом.

Идея приготовления тушеных баклажанов со сметаной опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

лук – 1 шт.

сметана – 3 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

яйца – 2 шт.

зелень

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны почистить и нарезать на средние кусочки.

2. Добавить яйца.

3. Хорошо перемешать и оставить на 15 минут.

4. Нарезать лук и поджарить его на растительном масле минуты три.

5. Добавить баклажаны и все помешать.

6. Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне минут 7, не забывать помешивать.

7. Добавить сметану, специи и нарезанную зелень и чеснок.

8. Накрыть и тушить еще несколько минут.

