Тушеные баклажаны в сметане, на вкус как грибы: рецепт теплой домашней закуски
Баклажаны – лучший овощ для запекания, а также очень вкусно будет в маринованном, жареном виде. Также из них получится очень вкусная закуска – бабагануш, а также икра, соте.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из жареных баклажанов, со сметаной.
Ингредиенты:
- 3-4 шт. баклажанов
- 2 яйца
- 1 лук крупный
- 3-4 зуб. чеснока
- 200 г сметаны
- грибная приправа
- соль по необходимости (если приправа не соленая)
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца.
2. Баклажаны очистите и нарежьте кубиками, добавьте к яйцам и оставьте на 20-30 минут время от времени помешивая.
3. Поджарьте до румяности лук и добавьте баклажаны, готовьте под крышкой минут 15 (до готовности баклажанов). В конце добавьте сметану, грибную приправу, чеснок и укроп.
Есть можно просто с хлебом!
