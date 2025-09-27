Баклажаны – лучший овощ для запекания, а также очень вкусно будет в маринованном, жареном виде. Также из них получится очень вкусная закуска – бабагануш, а также икра, соте.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из жареных баклажанов, со сметаной.

Ингредиенты:

3-4 шт. баклажанов

2 яйца

1 лук крупный

3-4 зуб. чеснока

200 г сметаны

грибная приправа

соль по необходимости (если приправа не соленая)

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца.

2. Баклажаны очистите и нарежьте кубиками, добавьте к яйцам и оставьте на 20-30 минут время от времени помешивая.

3. Поджарьте до румяности лук и добавьте баклажаны, готовьте под крышкой минут 15 (до готовности баклажанов). В конце добавьте сметану, грибную приправу, чеснок и укроп.

Есть можно просто с хлебом!

