Тушеные баклажаны в сметане, на вкус как грибы: рецепт теплой домашней закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
930
Баклажаны – лучший овощ для запекания, а также очень вкусно будет в маринованном, жареном виде. Также из них получится очень вкусная закуска – бабагануш, а также икра, соте.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из жареных баклажанов, со сметаной.

Ингредиенты:

  • 3-4 шт. баклажанов
  • 2 яйца
  • 1 лук крупный
  • 3-4 зуб. чеснока
  • 200 г сметаны
  • грибная приправа
  • соль по необходимости (если приправа не соленая)

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца.

2. Баклажаны очистите и нарежьте кубиками, добавьте к яйцам и оставьте на 20-30 минут время от времени помешивая.

3. Поджарьте до румяности лук и добавьте баклажаны, готовьте под крышкой минут 15 (до готовности баклажанов). В конце добавьте сметану, грибную приправу, чеснок и укроп.

Есть можно просто с хлебом! 

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

